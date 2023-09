La chaleur extrême pourrait conduire à une prochaine extinction massive, selon une étude

Les scientifiques ont récemment mené une étude qui prédit la possibilité d’une chaleur extrême conduisant à la prochaine extinction massive, mettant en danger la vie des mammifères. Selon l'étude, cet événement catastrophique pourrait survenir dans environ 250 millions d'années, coïncidant avec la fusion des continents terrestres en un seul supercontinent.

À l’aide de modèles climatiques avancés sur superordinateur, des chercheurs de l’Université de Bristol ont simulé les conditions climatiques futures. Les résultats de leur étude indiquent qu’à mesure que le soleil devient plus brillant et émet plus d’énergie, la Terre connaîtra une augmentation significative de sa température. De plus, la formation du supercontinent déclenchera de fréquentes éruptions volcaniques, libérant des quantités importantes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et exacerbant le réchauffement climatique.

Il convient de noter qu’à travers l’histoire, les mammifères, y compris les humains, se sont adaptés pour survivre à des conditions météorologiques extrêmes grâce à divers mécanismes tels que l’utilisation de fourrure par temps froid et l’hibernation pendant les périodes chaudes. Cependant, cette étude suggère que la tolérance aux températures supérieures des mammifères est restée relativement constante, ce qui les rend vulnérables à une exposition prolongée à une chaleur extrême.

Le Dr Alexander Farnsworth, l’auteur principal de l’étude, explique que la formation du supercontinent entraînera un « triple coup dur » : une augmentation de la chaleur due à la continentalité, un soleil plus chaud et des niveaux élevés de CO2. Cela créera un environnement hostile avec des sources de nourriture et d’eau limitées pour les mammifères. Des températures drastiques de 40 à 50 degrés Celsius, associées à une humidité élevée, s'avéreraient fatales pour de nombreuses espèces, dont l'homme.

Malgré les prévisions inquiétantes pour un avenir lointain, les chercheurs soulignent l’importance de lutter contre la crise climatique actuelle provoquée par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Le Dr Eunice Lo, co-auteur de l’étude, souligne l’urgence d’atteindre zéro émission nette pour atténuer les effets néfastes de la chaleur extrême sur la santé humaine.

L’étude souligne également l’importance de prendre en compte la tectonique et la configuration des continents lors de l’étude des exoplanètes. Alors que la Terre sera encore dans la zone habitable dans 250 millions d’années, la formation d’un supercontinent avec des niveaux élevés de dioxyde de carbone pourrait rendre la plupart des régions inhabitables pour les mammifères. Cela implique que la configuration de la masse continentale d’un monde lointain peut être un facteur critique pour déterminer son aptitude à l’habitation humaine.

[Sources : Université de Bristol]