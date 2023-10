Des animaux qui brillent sous la lumière UV : une découverte fascinante

By

Une étude récente menée par Kenny Travouillon et son équipe de chercheurs en Australie a révélé un fait fascinant sur certains animaux : ils brillent sous la lumière UV. Dans leur article, les chercheurs ont identifié 125 animaux répartis dans les 27 ordres de mammifères qui présentent cette caractéristique unique. Étonnamment, certaines créatures australiennes bien connues, telles que les wombats, les ornithorynques et les koalas, faisaient partie des animaux qui brillent dans le noir.

Selon Travouillon, les animaux au pelage blanc ou très clair et à la peau pâle ont tendance à briller sous la lumière UV. Ce phénomène semble répandu parmi les espèces de mammifères. Il l'a comparé à des cheveux plus clairs brillant sous les lumières des boîtes de nuit, suggérant que la fluorescence de ces animaux pourrait servir à améliorer la signalisation visuelle, en particulier pour les espèces nocturnes.

Bien que les chercheurs n’aient pas établi de raison définitive pour cette fluorescence, ils émettent l’hypothèse qu’elle pourrait être un moyen de rendre la peau et le pelage des animaux plus brillants. Cette luminosité pourrait potentiellement faciliter la communication et la reconnaissance entre les individus, notamment dans des conditions de faible luminosité.

Quant aux avantages d’être un animal qui brille sous la lumière UV, Travouillon admet que cela reste flou. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les avantages, le cas échéant, que ces animaux tirent de leurs caractéristiques lumineuses.

Cette révélation intrigante met en lumière les adaptations diverses et souvent surprenantes que l’on retrouve dans le règne animal. Cela nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre sur le monde naturel et ses habitants.

