Au Japon, des scientifiques observent des isotopes super lourds de l'oxygène

Des scientifiques japonais ont fait une découverte importante en observant pour la première fois les isotopes super lourds de l’oxygène, l’oxygène 27 (27O) et l’oxygène 28 (28O). L’équipe de l’Institut de technologie de Tokyo et du RIKEN ont découvert que l’isotope de l’oxygène 28, considéré comme particulièrement stable, n’était pas une « double magie » comme on le pensait auparavant. Cette découverte contribuera à améliorer notre compréhension de la structure nucléaire et pourrait avoir des implications pour la physique des étoiles à neutrons.

Lorsque les physiciens nucléaires parlent de nombres magiques, ils font référence à une situation dans laquelle les nucléons d'un atome (protons et neutrons) sont disposés de manière à rendre son noyau inhabituellement stable. Il est très peu probable que les atomes avec un nombre spécifique de protons ou de neutrons, tels que 2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126, subissent des pertes d'énergie dues à la désintégration radioactive.

Le concept du nombre magique peut être expliqué à l’aide du modèle de coque nucléaire. Les noyaux peuvent être considérés comme des coquilles multicouches, semblables aux couches d’un oignon, chaque coquille ayant un certain nombre de « sièges » pour les neutrons ou les protons. Lorsqu’une coque est remplie de neutrons ou de protons, elle est considérée comme « fermée ». Dans le cas de l’oxygène 16 (16O), qui possède huit protons et huit neutrons, la première coque est remplie de deux neutrons et la seconde coque est remplie de six neutrons, ce qui en fait un noyau « doublement magique ».

L’isotope oxygène-28 était candidat au statut de double magie car il possède huit protons et 20 neutrons, les 20 neutrons étant répartis sur trois coquilles. Cependant, les chercheurs ont découvert que l’écart énergétique entre les deux dernières orbitales de la coquille de neutrons était faible, permettant ainsi le mélange entre les deux coquilles. Cette érosion des coquilles n'est pas courante et était inattendue pour 28O.

La découverte de l’absence de « double magie » dans l’oxygène 28 constitue un développement important pour la théorie nucléaire. Cela améliorera notre compréhension des isotopes présentant des rapports neutrons/protons élevés et aidera à évaluer les interactions nucléaires inconnues telles que les forces à trois neutrons. Ces découvertes pourraient avoir des implications pour l’étude des propriétés des étoiles à neutrons.

Sources:

– Article nature

– Usine de faisceaux d’isotopes radioactifs RIKEN