Des scientifiques dévoilent un nouveau monstre venu des profondeurs : Jormungandr Walhallaensis

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, des paléontologues ont mis au jour les restes d'une créature remarquable qui parcourait les océans du monde il y a 80 millions d'années. On pense que le reptile marin colossal, affectueusement nommé Jormungandr walhallaensis, était un redoutable prédateur, comparable en taille au légendaire serpent de mer de la mythologie nordique.

Les travaux de découverte des fossiles ont commencé près de la petite ville de Walhalla, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. S'inspirant du nom de la ville, dérivé de Valhalla, la salle mythique où les courageux guerriers se rassemblent après la mort, les scientifiques ont décidé de rendre hommage à la légende nordique en nommant la nouvelle créature.

Jormungandr walhallaensis appartenait à un ancien groupe de reptiles appelés mosasaures. Ces monstres marins régnaient sur les mers à la fin du Crétacé, atteignant des longueurs allant jusqu'à 50 pieds. Bien que sa taille exacte reste inconnue, les chercheurs estiment que cette espèce de Jormungandr aurait pu facilement mesurer entre 40 et 50 pieds de long, ce qui en ferait l'un des plus grands mosasaures jamais découverts.

Malgré ses dimensions gargantuesques, Jormungandr walhallaensis aurait été un nageur gracieux et efficace. Avec son corps profilé et ses nageoires puissantes, on pense qu’il a dominé la chaîne alimentaire océanique en tant que prédateur suprême. Son régime alimentaire était probablement composé de créatures marines plus petites, allant du poisson au calmar, donnant un aperçu de l'ancien écosystème marin.

La découverte de Jormungandr walhallaensis apporte un nouvel éclairage sur notre compréhension de la diversité et de l'évolution des mosasaures. Des restes fossiles de ces créatures ont été découverts partout dans le monde, donnant aux scientifiques des informations précieuses sur les anciens océans qu’elles régnaient autrefois.

