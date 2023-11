Espèce de mosasaure nouvellement découverte nommée d'après le serpent de mer nordique

Les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle espèce de mosasaure, un ancien reptile marin qui vivait il y a environ 80 millions d'années. Cette espèce nouvellement découverte a été nommée Jormungandr walhallaensis, d'après le serpent de mer nordique de la mythologie nordique. Le nom Jormungandr fait référence au Serpent de Midgard, une créature mythique issue des légendes nordiques qui aurait été engendrée par le dieu filou Loki et qui était capable d'encercler le globe entier.

Les fossiles de Jormungandr walhallaensis ont été découverts près de Walhalla, une ville du Dakota du Nord qui tire son nom de Valhalla, la grande salle des héros de la mythologie nordique. Les chercheurs pensent que le nom reflète à la fois la mythologie nordique et le lieu où les fossiles ont été découverts.

Le fossile lui-même, connu sous le nom de NDGS 10838, se compose d'un crâne presque complet, de mâchoires et de certaines parties du squelette, notamment des côtes et des vertèbres. Le mosasaure aurait mesuré environ 24 mètres de longueur et avait un visage plus mince que les autres mosasaures.

Bien que Jormungandr walhallaensis partage des similitudes avec d’autres mosasaures, il possède également des caractéristiques uniques qui le différencient de ses proches. La structure du crâne de ce mosasaure a posé des défis aux scientifiques lors de sa classification et suggère que le groupe de mosasaures pourrait être plus diversifié qu'on ne le pensait auparavant.

La découverte de cette nouvelle espèce est prometteuse pour mieux comprendre l’évolution et la diversité des mosasaures. De futures découvertes et analyses de fossiles supplémentaires pourraient apporter davantage de lumière sur la position de Jormungandr walhallaensis dans l’arbre généalogique des mosasaures.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un mosasaure ?

R : Les mosasaures étaient de grands reptiles marins carnivores qui vivaient à la fin du Crétacé, il y a environ 66 à 85 millions d'années.

Q : Comment Jormungandr walhallaensis tire-t-il son nom ?

R : Le mosasaure doit son nom au serpent de mer nordique Jormungandr de la mythologie nordique, ainsi qu'à la ville de Walhalla où les fossiles ont été trouvés.

Q : Quelle est la signification de cette découverte ?

R : La découverte de Jormungandr walhallaensis ajoute à notre compréhension de la diversité et de l'évolution des mosasaures à l'époque préhistorique.

Q : Quelles sont les caractéristiques uniques du Jormungandr walhallaensis ?

R : Jormungandr walhallaensis possède une combinaison de caractéristiques provenant de différents groupes de mosasaures, ce qui le rend distinct et difficile à classer.

Q : Quelles recherches supplémentaires sont nécessaires ?

R : Des recherches plus approfondies, y compris la découverte de fossiles supplémentaires, aideront à clarifier la relation entre Jormungandr walhallaensis et d'autres mosasaures et fourniront davantage d'informations sur ses caractéristiques biologiques et sa signification évolutive.