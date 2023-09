Un nouvel outil d'édition génétique basé sur CRISPR pourrait révolutionner les thérapies génétiques

Une équipe de chercheurs a développé un nouvel outil d’édition génétique susceptible de révolutionner les thérapies génétiques destinées aux patients atteints de maladies génétiques. L'outil, une enzyme appelée AsCas12f, a été modifié pour atteindre un tiers de la taille de l'enzyme Cas9 couramment utilisée, sans sacrifier l'efficacité. Cette taille compacte permet une distribution plus efficace de l’enzyme dans les cellules vivantes.

Les chercheurs ont utilisé la microscopie électronique cryogénique pour analyser la structure d’AsCas12f et concevoir la version modifiée. En créant une bibliothèque de mutations possibles et en combinant celles sélectionnées, ils ont conçu une enzyme dotée d'une capacité d'édition 10 fois supérieure à celle du type original non muté.

Le succès de l'AsCas12f modifié a été démontré dans des essais sur des animaux, où il a été associé à d'autres gènes et administré à des souris vivantes. Les résultats ont montré que l’enzyme modifiée pourrait potentiellement être utilisée dans les thérapies géniques humaines, notamment dans le traitement de maladies telles que l’hémophilie.

L’un des avantages d’AsCas12f est qu’il s’agit de l’une des enzymes Cas les plus compactes découvertes à ce jour. La taille plus petite permet un conditionnement plus efficace dans des virus porteurs, tels que les virus adéno-associés (AAV), qui sont couramment utilisés pour l'administration de thérapies géniques. De plus, AsCas12f maintient son activité et son efficacité, ce qui en fait une alternative prometteuse à la plus grande enzyme Cas9.

Les chercheurs reconnaissent qu’il existe de nombreuses combinaisons potentielles pour concevoir un système d’édition génétique AsCas12f encore plus efficace. Des recherches plus poussées utilisant la modélisation informatique ou l’apprentissage automatique pourraient aider à identifier les mutations optimales pour des améliorations futures.

En conclusion, le développement de ce nouvel outil d’édition génétique basé sur CRISPR offre de nouvelles possibilités pour des thérapies génétiques plus efficaces et plus efficientes. La plus petite taille d’AsCas12f permet une administration améliorée et réduit les limitations des enzymes plus grosses. Avec davantage de recherche et de développement, cet outil pourrait conduire à de meilleurs traitements pour les patients atteints de troubles génétiques.

