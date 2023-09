Enzyme en haute mer nouvellement découverte : une percée dans la dégradation du plastique PET

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Université de Kiel, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Hambourg et de l'Université Heinrich-Heine de Düsseldorf, a fait une découverte importante sur la dégradation du plastique polyéthylène téréphtalate (PET). L'étude, publiée dans la revue Communications Chemistry, révèle que les micro-organismes des grands fonds marins ont la capacité de dégrader continuellement le PET grâce à l'action d'une enzyme nouvellement découverte.

Jusqu’à présent, la majorité des enzymes connues dégradant le PET se trouvaient dans des bactéries ou des champignons. Cependant, cette étude a identifié une nouvelle ressource génétique provenant d’organismes des grands fonds, en particulier du domaine des archées. Les chercheurs ont utilisé pour la première fois une approche métagénomique pour identifier et caractériser l’enzyme dégradant le PET, connue sous le nom de PET46.

Le PET46 présente des propriétés uniques et s’ajoute à la diversité des enzymes actives du PET. Il peut dégrader les molécules PET à chaîne longue et à chaîne courte, permettant une dégradation continue. L’enzyme utilise également un mécanisme différent pour la liaison au substrat par rapport aux enzymes dégradant le PET précédemment connues. Une structure distincte de « couvercle » au-dessus du centre actif de l'enzyme joue un rôle crucial dans la liaison au substrat.

Cette avancée a des applications potentielles en biotechnologie, notamment pour les plastiques marins et terrestres. PET46 partage des similitudes avec une enzyme appelée acide férulique estérase, impliquée dans la dégradation de la lignine dans les parois cellulaires végétales. Compte tenu des similitudes structurelles entre la lignine et le PET, les enzymes dégradant le PET découvertes dans cette étude pourraient avoir des implications sur le compostage du bois dans les sols forestiers et sur d'autres processus biogéochimiques liés à la dégradation du PET.

Il est important de noter que le PET46 s’est révélé plus efficace à des températures plus élevées que d’autres enzymes dégradant le PET. Cette découverte ouvre des possibilités pour le développement de procédés enzymatiques plus efficaces pour le recyclage et la biodégradation du plastique PET.

La recherche faisait partie du projet PLASTISEA, dirigé par le professeur Ute Hentschel Humeida du Centre GEOMAR Helmholtz pour la recherche océanique à Kiel. L'étude était une collaboration entre le Dr Jennifer Chow de l'Université de Hambourg et le Dr Pablo Pérez-Garcia, assistant de recherche dans le groupe du professeur Ruth Schmitz-Streit à l'Université de Kiel.

Cette découverte contribue à notre compréhension du rôle écologique des archées des grands fonds et de leur potentiel dans la dégradation des déchets PET dans l'océan. Il souligne également l’importance d’étudier et d’exploiter les enzymes provenant d’environnements extrêmes pour résoudre le problème urgent de la pollution plastique.

Définitions:

– Polyéthylène téréphtalate (PET) : Type de plastique largement utilisé dans la production de bouteilles et de récipients.

– Enzyme : Molécule protéique qui agit comme catalyseur dans des réactions biochimiques spécifiques.

– Approche métagénomique : Approche qui consiste à analyser le matériel génétique d’une communauté complexe de micro-organismes.

– Archées : Domaine de micro-organismes unicellulaires génétiquement distincts des bactéries et des eucaryotes.

– Lignine : Un polymère complexe qui fournit un support structurel aux plantes et se trouve dans les parois cellulaires des parties ligneuses des plantes.

– Processus biogéochimiques : cycle des éléments et des composés à travers des processus biologiques, géologiques et chimiques dans les écosystèmes terrestres.

Sources:

– Chimie des communications (2023). DOI : 10.1038/s42004-023-00998-z

– Christian-Albrechts-Université de Kiel