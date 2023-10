Les scientifiques ont récemment découvert une espèce remarquable d’ancien lézard de mer, qu’ils ont baptisée Jǫrmungandr walhallaensis. Cette redoutable créature, qui vivait il y a environ 80 millions d'années, porte le nom de Jörmungandr, le mythique serpent de mer nordique connu pour sa taille et sa puissance immenses.

L'auteur principal Amelia Zietlow, étudiante postdoctorale en biologie comparée à la Richard Gilder Graduate School du Musée américain d'histoire naturelle, a décrit Jǫrmungandr walhallaensis comme ressemblant à un gigantesque dragon de Komodo avec des palmes. La découverte de son crâne, de ses mâchoires, de sa colonne cervicale et de ses multiples vertèbres presque complètes a eu lieu en 2015 à Walhalla, dans le Dakota du Nord.

Grâce à leur analyse, l'équipe de chercheurs a identifié que J. walhallaensis partageait de nombreuses caractéristiques avec deux mosasaures connus : le plus petit Clidastes et le plus grand Mosasaurus. Cependant, Jǫrmungandr walhallaensis est antérieur à ces deux espèces. Comme ses proches, la créature vivait au Crétacé, aux côtés des dinosaures, arborant d'énormes nageoires et utilisant une queue semblable à celle d'un requin pour se déplacer dans l'eau. La créature se distinguait également par une crête osseuse sur son crâne, qui, selon les chercheurs, ressemblait à des « sourcils en colère ».

Alors que les paléontologues se demandent encore si les mosasaures sont plus étroitement liés aux lézards ou aux serpents, la découverte de Jǫrmungandr walhallaensis ajoute des informations précieuses à la compréhension de ces mystérieuses créatures marines. Zietlow a commenté : « À mesure que ces animaux évoluaient vers ces monstres marins géants, ils effectuaient constamment des changements. Ce travail nous rapproche de la compréhension de la manière dont toutes ces différentes formes sont liées les unes aux autres.

Avec ses caractéristiques distinctives et son rôle de chaînon manquant entre les mosasaures plus petits et plus grands, Jǫrmungandr walhallaensis représente un ajout important à la compréhension scientifique de la vie marine ancienne. Des recherches plus approfondies pourraient aider à faire la lumière sur l’histoire évolutive et les adaptations de ces créatures monstrueuses qui parcouraient autrefois nos anciennes mers.

