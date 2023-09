La comète Nishimura nouvellement découverte sera visible la semaine prochaine

Une comète récemment découverte, la comète Nishimura, sera visible lors de son survol de la Terre la semaine prochaine. Le photographe spatial japonais Hideo Nishimura a observé la comète pour la première fois début août. Depuis lors, sa luminosité a augmenté à mesure qu’elle voyage à travers le système solaire interne sur une orbite autour du soleil. La comète fera son approche la plus proche de la Terre mardi, à moins de 78 millions de kilomètres. Il passera également près du soleil le 17 septembre.

La comète Nishimura effectue une orbite tous les 430 à 440 ans environ. La dernière fois qu’elle est passée près du soleil, c’était vers 1590. Cependant, on ne sait pas si elle était alors visible à l’œil nu. La comète est à peine assez brillante pour être visible et se déplacera près de l'horizon, c'est pourquoi des jumelles sont recommandées pour l'observer. Les ciels sombres, loin des lumières de la ville, offrent des conditions optimales.

Pour ceux qui vivent dans l’hémisphère nord, il est recommandé de trouver une vue dégagée sur l’horizon est-nord-est environ une demi-heure avant le crépuscule du matin. Plus la comète est proche du soleil et de l’horizon, plus elle sera difficile à voir. La comète passera entre la Terre et le soleil mercredi et elle pourrait ne pas être visible dans le ciel du soir à moins qu'elle ne devienne nettement plus lumineuse que prévu.

Étant donné la proximité de la comète avec le soleil, il est possible que la chaleur intense la détruise. Cependant, les experts s’attendent à ce qu’il survive, car il a déjà survécu à au moins une précédente approche rapprochée du soleil. S'il survit, il passera de l'autre côté du soleil depuis la Terre début octobre, puis réapparaîtra dans le ciel matinal de l'hémisphère sud en novembre.