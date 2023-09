Le rôle d'une nouvelle cellule souche dans la craniosténose : une découverte révolutionnaire

By

Des chercheurs de Weill Cornell Medicine ont identifié un type jusqu'alors inconnu de cellules souches formant des os qui conduisent à la craniosténose, la fusion prématurée du crâne chez les nourrissons. La craniosténose survient chez environ un bébé sur 2,500 2 et peut entraver le développement du cerveau si elle n'est pas traitée chirurgicalement. Cette étude révolutionnaire, publiée dans Nature, met en lumière la prolifération anormale d’un type spécifique de cellules souches appelées cellules souches DDRXNUMX+.

L’équipe de chercheurs a examiné des souris présentant une mutation commune associée à la craniosynostose humaine et a découvert que cette mutation déclenche la prolifération anormale de cellules souches DDR2+, entraînant une fusion prématurée du crâne. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour traiter la craniosténose en ciblant et en inhibant cette activité anormale des cellules souches.

Pour étudier le lien entre les cellules souches formant les os et la craniosténose, les chercheurs ont conçu des souris chez lesquelles les cellules souches CTSK+, précédemment liées à la craniosténose, étaient dépourvues de l'un des gènes responsables de sa fonction. Contrairement à leurs attentes, ces mutations n’ont pas activé les cellules souches calvariales pour fusionner les plaques du crâne ; au lieu de cela, ils ont conduit à l’épuisement de ces cellules souches au niveau des sutures. La gravité de la fusion était corrélée à la déplétion de ces cellules souches CTSK+.

Le co-auteur principal, le Dr Matt Greenblatt, souligne le potentiel de cette découverte en déclarant : « Nous pouvons maintenant commencer à réfléchir au traitement de la craniosténose non seulement par chirurgie, mais également en bloquant cette activité anormale des cellules souches. » L'étude soulève la possibilité de développer de nouveaux traitements qui s'attaquent à la cause profonde de la craniosténose, donnant ainsi de l'espoir aux nourrissons et aux familles touchés par cette maladie.

Dans une étude connexe publiée dans Nature en 2018, la même équipe de recherche a identifié un type différent de cellules souches formant des os appelées cellules souches CTSK+. Cette découverte antérieure a incité à approfondir les recherches sur le rôle de ces cellules souches dans l’apparition de la craniosténose. Cette étude récente s'appuie sur les résultats de leurs recherches antérieures, approfondissant notre compréhension des mécanismes complexes sous-jacents à cette maladie.

Dans l’ensemble, cette avancée dans la compréhension de la craniosténose ouvre la voie au développement de thérapies ciblées qui pourraient potentiellement révolutionner le traitement de cette maladie et améliorer les résultats pour les nourrissons atteints.

Sources:

– Nature : [DOI : 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian : [lien non fourni]