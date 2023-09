Un astéroïde récemment découvert, nommé C9FMVU2, est passé aujourd'hui près de la Terre à une distance de seulement 2,500 1 milles, soit environ 6.5 % de la distance Terre-Lune. Le petit astéroïde, d'environ XNUMX pieds de large, a été observé pour la première fois quelques heures seulement avant son approche la plus proche de notre planète. Cette distance est cinq fois plus proche que l'orbite des satellites GPS.

Malgré sa grande proximité, l'Agence spatiale européenne (ESA) a assuré que l'astéroïde ne représentait aucune menace pour la Terre en raison de sa petite taille. S’il était entré en collision avec notre planète, il aurait brûlé dans l’atmosphère, créant une spectaculaire boule de feu. Quelques fragments auraient pu atteindre la surface de la Terre, mais ils seraient de petite taille.

Richard Moissl, responsable de la défense planétaire à l'ESA, a expliqué que la trajectoire de l'astéroïde sera considérablement modifiée par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Cependant, l’astéroïde était trop petit pour être visible par les astronomes amateurs.

Il existe actuellement plus de 30,000 2,300 astéroïdes géocroiseurs connus, mais seulement 460 20 environ d’entre eux sont considérés comme potentiellement dangereux. Une roche spatiale reçoit cette désignation si elle mesure plus de XNUMX pieds et suit une orbite qui l’amène à moins de XNUMX distances lunaires de la Terre. Même des astéroïdes plus petits peuvent provoquer des destructions importantes s’ils heurtaient la planète.

Par conséquent, les astronomes travaillent activement à cartographier la population de roches spatiales proches de notre planète afin de garantir leur préparation en cas de collision inattendue. Si un astéroïde potentiellement dangereux était sur une trajectoire de collision, les agences spatiales tenteraient de le détourner, à l'instar de la mission réussie de la NASA, le vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (DART), qui a modifié l'orbite du petit astéroïde lunaire Dimorphos l'année dernière.

Il est crucial de continuer à surveiller et à étudier les astéroïdes géocroiseurs pour sauvegarder notre planète et prévenir tout impact catastrophique futur.

Sources:

– Agence spatiale européenne (ESA)

– NASA.

Définitions:

– Astéroïde potentiellement dangereux : Astéroïde répondant à certains critères, dont la taille et la proximité de la Terre, qui pourrait constituer une menace s’il venait à entrer en collision avec notre planète.

– Vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (DART) : mission de la NASA visant à tester la capacité de dévier les astéroïdes en entrant en collision avec eux.