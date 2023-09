Des astrophotographes capturent de superbes images de la comète Nishimura

Des astrophotographes du monde entier ont capturé des images époustouflantes de la comète Nishimura lors de son passage dans notre système solaire. Cette comète, découverte par l'astronome amateur Hideo Nishimura en août 2023, a attiré l'attention en raison de sa visibilité remarquable. C'est tout un exploit de découvrir une comète à l'aide d'un appareil photo reflex numérique ordinaire, car la plupart des comètes sont désormais détectées avec des télescopes automatisés.

Au cours des dernières semaines, les passionnés de comètes et les astrophotographes ont suivi de près la comète Nishimura, ce qui a permis d'obtenir des photographies incroyables. Alors que la comète se rapproche de son point le plus proche de la Terre le 12 septembre, suivi de son point le plus proche du soleil le 17 septembre, les prochaines semaines s'annoncent prometteuses pour l'observation de ce phénomène céleste. Actuellement située dans la constellation du Lion, la comète peut être vue tôt le matin, avant le lever du soleil.

Pour apercevoir la comète Nishimura, regardez vers l’est avant l’aube. L’utilisation d’une application d’observation des étoiles peut aider à localiser la comète, tandis que des jumelles ou un télescope offriront une vue plus claire. Avec des télescopes de taille petite à moyenne, on peut s’attendre à voir un orbe flou et verdâtre. Cependant, avec des optiques plus puissantes, il serait peut-être possible de distinguer la queue de la comète.

La comète Nishimura a déjà offert aux astrophotographes des moments fascinants. Michael Jäger, un chasseur de comètes renommé, a capturé des images étonnantes tout au long du mois de septembre, notamment un événement de déconnexion provoqué par une explosion de vent solaire. Stuart Atkinson a également réussi à capturer une fourche clairement définie dans la queue de la comète. L'image de Lorenzo Di Cola offre une représentation fondée de ce que les observateurs du ciel peuvent s'attendre à voir lorsqu'ils utilisent des jumelles ou de petits télescopes.

Si vous souhaitez chasser des comètes ou capturer des images d’objets célestes, diverses ressources sont disponibles. Notre guide des meilleures jumelles et télescopes peut vous aider à trouver l’équipement adapté à vos besoins. De plus, pour ceux qui s'intéressent à l'astrophotographie, nous fournissons un guide sur la façon de photographier les comètes, ainsi que des recommandations sur les appareils photo et les objectifs.

So, if you are lucky enough to snap a photo of Comet Nishimura, don’t hesitate to share it with us at [email protected].

