Des scientifiques identifient un futur supercontinent, auquel il est peu probable que la Nouvelle-Zélande les rejoigne

Les scientifiques ont prédit qu’un supercontinent appelé Pangea Proxima, également connu sous le nom de Pangea Ultima, se formerait dans environ 250 millions d’années. Cette configuration future des masses continentales de la Terre est basée sur les cycles passés de dérive des continents. L'hypothèse suggère que tous les territoires de la Terre fusionneront, combinant l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord avec l'Europe et l'Afrique, et fermant les océans Atlantique et Indien. Cependant, la Nouvelle-Zélande ne devrait pas faire partie de ce supercontinent.

La recherche, menée par Alexander Farnsworth de l'Université de Bristol, montre que si la Pangea Ultima devait se former, la Nouvelle-Zélande resterait séparée du continent principal, au large des côtes australiennes. Dans le modèle étudié, sept continents ont fusionné pour former le supercontinent, laissant la Nouvelle-Zélande comme l’une des dernières îles restantes. L'étude suggère également que la formation et la désintégration de la Pangée Ultima auraient des impacts significatifs sur le climat de la Terre et sur l'habitabilité des mammifères terrestres.

Selon les recherches, la création et la désintégration du supercontinent entraîneraient des niveaux extrêmes de dioxyde de carbone, affectant l’habitabilité de la Terre pour les mammifères terrestres. L’étude indique que la formation de la Pangée Ultima pourrait augmenter la probabilité d’« événements hyperthermiques massifs ». Farnsworth souligne l’importance de maintenir un climat plus frais et hospitalier pour que la vie puisse prospérer.

L'étude a été publiée lundi dans la revue Nature Geoscience. Malgré l'exclusion de la Nouvelle-Zélande du futur supercontinent, les scientifiques continuent d'étudier les processus géologiques de la Terre et les possibilités de configurations futures des masses continentales.

Sources:

– Géosciences naturelles

– Hub d'actualités

- Truc