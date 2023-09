La ville de New York coule et s'élève : une étude révèle des menaces et des solutions potentielles

Des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université Rutgers ont récemment mené une étude utilisant la technologie de télédétection pour analyser le mouvement vertical du sol de la ville de New York. L’étude a révélé que la ville s’affaisse et s’agrandit à des rythmes variables en raison à la fois des activités humaines et de facteurs naturels.

L'une des principales causes du mouvement observé est la modification de la surface de la Terre due à la remise en état des terres et à la construction de décharges. Ces modifications rendent le sol sous les bâtiments ultérieurs plus compressible, conduisant à un affaissement. En moyenne, la zone métropolitaine s'est affaiblie d'environ 1.6 millimètres par an. Cependant, certains quartiers et monuments, comme la piste 13/31 de l'aéroport LaGuardia et le stade Arthur Ashe, s'enfoncent plus rapidement.

Fait intéressant, les chercheurs ont également découvert des zones de soulèvement à East Williamsburg, Brooklyn et Woodside, Queens. Ces superficies augmentent respectivement d'environ 1.6 millimètres et 6.9 millimètres par an. La cause de ce soulèvement fait encore l’objet d’enquêtes, mais on soupçonne que le pompage des eaux souterraines et les puits d’injection utilisés pour traiter l’eau polluée pourraient jouer un rôle.

Le naufrage et la montée de la ville de New York ont ​​des implications significatives, notamment avec l’élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique. La carte détaillée du mouvement vertical des terres produite par l’étude peut être cruciale à des fins de cartographie et de planification des inondations. Alors que la ville investit dans des défenses et des infrastructures côtières pour atténuer les effets de l’élévation du niveau de la mer, les estimations à haute résolution du mouvement des terres fournissent des informations précieuses pour ces efforts.

L'étude souligne l'importance de comprendre la nature dynamique des terres dans les villes côtières comme New York. En identifiant les zones sujettes à l'affaissement ou au soulèvement, les urbanistes peuvent mieux se préparer aux futures inondations et ondes de tempête. Il souligne également la nécessité de prendre en compte à la fois les facteurs anthropiques et naturels lors de l’évaluation de la stabilité des zones urbaines.

La source:

– Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA

– Université Rutgers