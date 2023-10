Naufrage de New York : causes naturelles et humaines

Une étude récente du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA utilisant un radar interférométrique à synthèse d'ouverture (InSAR) a révélé que la ville de New York était en train de couler. Entre 2016 et 2023, les chercheurs ont découvert que la zone s’était effondrée en moyenne de 0.06 pouce par an. Bien qu'une partie de ce naufrage soit naturelle en raison de l'ajustement isostatique glaciaire, l'activité humaine y contribue également.

Au cours de la dernière période glaciaire, une calotte glaciaire recouvrait la Nouvelle-Angleterre, provoquant l'affaissement des terres situées en dessous. Les zones autour de la calotte glaciaire, y compris la ville de New York, ont connu un léger mouvement ascendant. Cependant, maintenant que la glace a fondu, le terrain revient à son niveau normal, entraînant l'affaissement du sol de la ville.

L'étude a révélé que certaines zones de la ville de New York s'enfoncent plus rapidement que la moyenne. Les décharges, comme celles de la piste 13/31 de l'aéroport de LaGuardia et du stade Arthur Ashe, sont des points chauds de naufrage. Governors Island et Rikers Island, qui sont également construites sur des décharges, connaissent également un affaissement.

Il est intéressant de noter que l’étude a également révélé des zones où le terrain s’élève. À East Williamsburg, Brooklyn, le terrain s'élève à un rythme de 0.06 pouce par an. À Woodside, dans le Queens, le terrain s'est élevé de 0.27 pouce par an entre 2016 et 2019, mais s'est depuis stabilisé. On pense que le pompage des eaux souterraines et les puits d’injection sont responsables de cette augmentation à court terme.

D'autres recherches seront menées à l'aide d'InSAR à haute résolution pour étudier ces modifications environnementales associées au soulèvement. De plus, les missions à venir, telles que la mission NASA-Indian Space Research Organisation Synthetic Aperture Radar (NISAR), aideront à étudier les déplacements de surface à l’échelle mondiale, fournissant des données inestimables pour la planification face à l’élévation du niveau de la mer.

En conclusion, le naufrage de la ville de New York est une combinaison d'ajustement isostatique glaciaire naturel et de facteurs d'origine humaine tels que les décharges et le pompage des eaux souterraines. Comprendre ces phénomènes et leurs effets est crucial pour la planification urbaine future et l’adaptation à l’élévation du niveau de la mer.

