Une étude récente menée par la NASA a révélé un fait surprenant à propos de la ville de New York : elle est en train de sombrer. Le poids des gratte-ciel et des infrastructures en béton de la ville entraîne un affaissement de certaines zones à un rythme de 1.6 millimètres par an, soit plus vite que la ville dans son ensemble. Les points chauds du naufrage incluent l’aéroport de LaGuardia, le stade Arthur Ashe et même Coney Island.

Le phénomène peut être attribué à la contraction progressive d'un glacier sur lequel repose la ville. Le glacier fond depuis 24,000 3.7 ans, provoquant un affaissement dans certaines zones. Par exemple, les pistes de LaGuardia et le stade Arthur Ashe ont coulé respectivement à des rythmes de 4.6 et XNUMX millimètres par an, en raison de la contraction du glacier.

Cependant, tout espoir n’est pas perdu. Les ingénieurs new-yorkais ont identifié des domaines qui sont réellement en hausse. East Williamsburg à Brooklyn et Woodside dans le Queens connaissent respectivement une augmentation de 1.6 millimètres et 6.9 millimètres par an. On pense que le pompage des eaux souterraines et l’utilisation de puits d’injection pour traiter l’eau polluée pourraient contribuer au soulèvement de ces zones, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires pour confirmer cette théorie.

L'étude a été menée par une équipe de scientifiques de la NASA et d'étudiants de l'Université Rutgers dans le New Jersey. Ils ont analysé les cinq arrondissements de New York – Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx et Staten Island – en utilisant des observations 3D pour mesurer le mouvement de surface et la topographie de 2016 à 2023.

En conclusion, même si la ville de New York est en train de sombrer dans certaines zones, des signes de redressement apparaissent dans d’autres. Le poids des infrastructures de la ville provoque des affaissements, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires pour bien comprendre les facteurs contribuant à ce phénomène. Cette étude fournit des informations précieuses sur la géologie de notre planète et met en lumière les interactions complexes entre l’activité humaine et les processus naturels.

Source : Article original