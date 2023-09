Une nouvelle technologie permet aux scientifiques de visualiser les ondes sonores et les imperfections des cristaux

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la science des matériaux en développant une technologie qui leur permet de visualiser les ondes sonores et les défauts microscopiques des cristaux. Cette avancée innovante a le potentiel de combler le fossé entre les mouvements atomiques ultrarapides et les phénomènes macroscopiques.

L'équipe de scientifiques de l'Université de Stanford, de l'Université technique du Danemark et du Laboratoire national des accélérateurs du SLAC a conçu un microscope à rayons X avancé capable d'observer directement les ondes sonores au niveau du réseau dans les cristaux. En exploitant cette technologie, les chercheurs peuvent acquérir des connaissances approfondies sur les transformations rapides des matériaux et leurs caractéristiques qui en résultent.

La structure atomique des matériaux cristallins joue un rôle important dans la détermination de leurs propriétés et applications. Comprendre la présence de défauts et de déplacements atomiques au sein du réseau cristallin est crucial pour comprendre pourquoi certains matériaux deviennent plus résistants ou plus cassants dans des conditions spécifiques.

Traditionnellement, il était difficile d’étudier la dynamique de ces défauts et distorsions en temps réel et aux échelles appropriées. Cependant, cette nouvelle étude répond efficacement à cette limitation. Les chercheurs ont généré des ondes sonores dans un cristal de diamant et ont utilisé le microscope à rayons X pour capturer les distorsions subtiles de la structure en treillis du cristal. En se synchronisant avec les échelles de temps naturelles des vibrations à l’échelle atomique, ils ont pu observer les distorsions de manière très détaillée.

Pour distinguer les déviations causées par les ondes sonores et les défauts, les scientifiques ont positionné stratégiquement une lentille à rayons X spécialisée le long du faisceau. Cette lentille filtrait les parties vierges du cristal et concentrait les observations sur les zones où des altérations structurelles étaient présentes.

Ce développement révolutionnaire offre une méthode non invasive et à haute résolution pour observer les transformations rapides des matériaux. Auparavant, la recherche dans ce domaine était entravée par le manque d’outils capables de capturer ces changements rapides. La capacité de visualiser et de comprendre ces transformations a des implications dans divers domaines, notamment la science des matériaux, la physique, la géologie et la fabrication.

En obtenant des informations sur les changements au niveau atomique précédant les événements macroscopiques, les chercheurs peuvent approfondir leur compréhension de phénomènes tels que la propagation de la chaleur et la dynamique des ondes sonores. Cette nouvelle technologie ouvre des possibilités pour étudier des événements rares provoqués par des défauts et des stimuli localisés dans les cristaux, mettant en lumière les événements déclencheurs qui conduisent à des transformations de phase, à une fusion et à des réactions chimiques à plus grande échelle.

Le document de recherche détaillant ce travail pionnier, intitulé « Imagerie en temps réel des ondes acoustiques dans des matériaux en vrac avec microscopie à rayons X », a été publié dans les Actes de l'Académie nationale des sciences.

Sources:

- Actes de l'Académie nationale des sciences

– Laboratoire national des accélérateurs du SLAC