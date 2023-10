Nouvelles découvertes dans la nébuleuse d'Orion : paires d'objets ressemblant à des planètes

De nouvelles images capturées par le télescope spatial James Webb ont dévoilé des paires d'objets ressemblant à des planètes dans la nébuleuse d'Orion qui étaient auparavant inconnues. La nébuleuse d'Orion est un nuage important de gaz et de poussière et est facilement identifiable dans le ciel nocturne comme l'épée de la constellation d'Orion. Située à 1,300 XNUMX années-lumière de la Terre, cette nébuleuse a toujours fasciné les astronomes, offrant une multitude d’objets célestes à étudier, notamment des disques formant planètes et des naines brunes.

Pour capturer ces images, les astronomes ont utilisé la caméra proche infrarouge de Webb, appelée NIRCam, qui a fourni des mosaïques détaillées de la nébuleuse d'Orion dans des longueurs d'onde lumineuses courtes et longues. Ces images ont révélé des informations inédites et des découvertes surprenantes.

Les astronomes Samuel G. Pearson et Mark J. McCaughrean se sont concentrés sur l'amas du Trapèze, une région de la nébuleuse vieille d'environ un million d'années et riche en jeunes étoiles. En plus des étoiles, ils ont également observé des naines brunes, qui sont des objets dont la masse est inférieure à 7 % de celle du Soleil et qui sont incapables d'initier la fusion nucléaire dans leur noyau. Cependant, ce qui les a surpris, ce sont les paires d’objets ressemblant à des planètes qu’ils n’avaient jamais vues auparavant.

Ces objets ressemblant à des planètes, qu’ils ont appelés Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO), ont des masses allant de 0.6 à 13 fois celle de Jupiter. Ils semblent remettre en question les théories astronomiques fondamentales en raison de leurs caractéristiques. Les JuMBO sont généralement distants de 200 unités astronomiques, ce qui prend des milliers d'années pour terminer une orbite les uns autour des autres. Ils sont également jeunes, âgés d’environ un million d’années, comparés à notre système solaire vieux de 4.57 milliards d’années.

Pearson et McCaughrean reconnaissent que ces découvertes soulèvent de nombreuses questions sur la formation de ces JuMBO. Les théories existantes sur la formation des étoiles et des planètes n'expliquent pas leur présence dans la nébuleuse d'Orion. On ne sait pas avec certitude s’il s’agit de planètes voyous ou comment elles sont devenues des paires connectées gravitationnellement. Cette découverte inattendue incite à des observations et à des modélisations supplémentaires pour comprendre leur origine.

Le télescope spatial James Webb s’est avéré crucial pour capturer ces images révolutionnaires. Les observations prévues de la nébuleuse d'Orion en 2024 fourniront davantage d'informations sur la composition des atmosphères des JuMBO. De plus, les chercheurs sont impatients d’explorer d’autres régions de formation d’étoiles pour déterminer si des JuMBO existent au-delà de la nébuleuse d’Orion.

La découverte de ces paires d’objets ressemblant à des planètes dans la nébuleuse d’Orion remet en question notre compréhension actuelle de la formation des planètes et des étoiles. Des recherches et des observations plus approfondies seront essentielles pour percer les mystères entourant les JuMBO et leur origine.

