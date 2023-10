De nouvelles images du télescope spatial James Webb révèlent des objets surprenants dans la nébuleuse d'Orion

By

De nouvelles images capturées par le télescope spatial James Webb ont dévoilé des paires inattendues d'objets ressemblant à des planètes dans la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion est un nuage brillant de poussière et de gaz situé dans la constellation d'Orion, à environ 1,300 XNUMX années-lumière de la Terre. Cette nébuleuse a longtemps été une source d'intérêt pour les astronomes en raison de son abondance d'objets célestes, notamment des disques formant des planètes autour de jeunes étoiles et de naines brunes.

Grâce à la caméra proche infrarouge de Webb, les astronomes ont pu capturer des images détaillées de la nébuleuse d'Orion. Lors de l'examen de l'image à courte longueur d'onde, les scientifiques se sont concentrés sur l'amas du trapèze, une région abritant de nombreuses jeunes étoiles âgées d'environ 1 million d'années. Parmi les étoiles, ils ont également découvert des naines brunes, qui sont des objets trop petits pour devenir des étoiles en raison du manque de fusion nucléaire au niveau de leur noyau.

Dans leur recherche d’objets isolés de faible masse, les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire. Ils ont observé des paires d’objets ressemblant à des planètes, qu’ils ont nommés Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO). Ces JuMBO ont des masses comprises entre 0.6 et 13 fois celle de Jupiter et semblent défier certaines théories astronomiques fondamentales.

Les chercheurs ont identifié 40 paires de JuMBO et deux systèmes triples, tous sur de larges orbites les uns autour des autres. Bien qu’ils soient par paires, ces objets sont généralement situés à environ 200 unités astronomiques, soit 200 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Il faut entre 20,000 80,000 et XNUMX XNUMX ans pour que ces objets accomplissent une orbite les uns autour des autres.

La température de ces JuMBO varie de 1,000 2,300 à 537 1,260 degrés Fahrenheit (1 à XNUMX XNUMX degrés Celsius) et ils sont relativement jeunes, âgés d'environ XNUMX million d'années. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre les origines de ces objets et pourquoi ils se trouvent dans la nébuleuse d'Orion.

Ces découvertes remettent en question les théories existantes sur la formation des étoiles et des planètes. Ils suggèrent qu’il pourrait y avoir des lacunes dans notre compréhension de la manière dont ces processus se produisent. La nébuleuse d'Orion continue d'être un domaine d'étude fascinant pour les astronomes, et avec les progrès des télescopes, d'autres découvertes devraient être faites à l'avenir.

Définitions:

– Nébuleuse d'Orion : Un nuage brillant de poussière et de gaz situé dans la constellation d'Orion.

– Naines brunes : Objets dont la masse est comprise entre celle des planètes et des étoiles.

– JuMBO : Jupiter Mass Binary Objects, paires d’objets ressemblant à des planètes avec des masses comprises entre 0.6 et 13 fois celle de Jupiter.

