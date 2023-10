Les capteurs à micro-aiguilles permettent une surveillance continue des niveaux de médicaments

By

Les capteurs à micro-aiguilles offrent une méthode peu invasive et continue de surveillance moléculaire, fournissant des informations en temps réel sur l’état des maladies et leurs traitements. Ces capteurs pourraient révolutionner le domaine des appareils portables pharmaceutiques, permettant des traitements sur mesure basés sur la pharmacocinétique de chaque patient.

Les chercheurs des laboratoires nationaux Sandia ont développé un capteur portable capable de surveiller en permanence les niveaux de médicaments dans le corps. Ils se sont concentrés spécifiquement sur la vancomycine, un antibiotique utilisé en dernier recours pour traiter les infections bactériennes graves. La vancomycine a une marge thérapeutique étroite, ce qui rend une surveillance continue essentielle pour garantir un traitement efficace sans nuire au patient.

Le système de capteurs utilise des micro-aiguilles de type stylo à insuline combinées à des capteurs à l’échelle nanométrique. Les chercheurs ont attaché chimiquement des capteurs à l’échelle nanométrique, appelés aptamères, à des fils d’or à la surface des micro-aiguilles. Ces aptamères sont des brins d'ADN qui changent de forme lorsqu'ils se lient à la vancomycine, affectant ainsi le courant électrique détecté par le système de capteurs.

L’équipe a testé avec succès les capteurs à micro-aiguilles dans une solution saline imitant les conditions à l’intérieur du corps, ainsi que dans du sang de vache non dilué. Le système a pu détecter la présence de vancomycine dans les deux scénarios. Les chercheurs ont également inséré le patch capteur dans la peau de porc pour évaluer sa fonction après son insertion dans le corps.

Les applications futures de cette technologie pourraient inclure le suivi d’autres molécules, telles que les cytokines, qui subissent des changements importants au cours des infections. La capacité de surveiller les changements en temps réel pourrait accélérer le diagnostic et faciliter les scénarios d’urgence.

L’un des défis auxquels les chercheurs s’attaquent est l’interférence des signaux provoquée par des substances présentes dans le sang et la peau. Ils ont identifié le fibrinogène, une molécule impliquée dans la coagulation sanguine, comme l'une des principales causes d'interférence. Comprendre et atténuer ces facteurs améliorera la précision du système de capteurs.

Ce système de capteurs à micro-aiguilles a le potentiel de révolutionner la façon dont les niveaux de médicaments sont surveillés, permettant ainsi des traitements personnalisés et en temps réel.

Sources:

– Revue Biosensors and Bioelectronics : Alex M. Downs, Adam Bolotsky, Bryan M. Weaver et al. Détection électrochimique basée sur des aptamères par micro-aiguille : mesures de petites molécules en temps réel à l'aide de micro-aiguilles en acier inoxydable intégrées dans un capteur et disponibles dans le commerce. DOI : 10.1016/j.bios.2023.115408