Un patch portable innovant pour la surveillance continue de la glycémie

Une équipe de chercheurs de la Penn State University a développé un patch portable capable de détecter les niveaux de glucose dans la sueur humaine, ainsi que de surveiller la température corporelle et les niveaux de pH. La surveillance continue de la sueur peut fournir des informations précieuses sur la santé humaine, en particulier sur les niveaux de glucose dans le corps.

Le capteur portable utilise un matériau nanocomposite de graphène modifié au laser pour détecter les niveaux de glucose dans la sueur. Ce matériau permet une détection de biomarqueurs en temps réel et non invasive. Les biocapteurs de sueur précédents étaient confrontés à des limites dans la détection de faibles niveaux de concentration de biomarqueurs et de la variabilité de facteurs tels que le pH, la salinité et la température. Cependant, ce nouveau dispositif a surmonté ces limites en tenant compte de la variabilité et en mesurant les niveaux de glucose spécifiquement pendant des semaines à la fois.

En utilisant un traitement au laser, les chercheurs ont pu empêcher « l’agglomération » du matériau nanocomposite, améliorant ainsi ses performances. L'appareil prend également en compte les fluctuations de la sueur, du pH et de la température corporelle provoquées par des activités telles que l'exercice et l'alimentation, fournissant ainsi un étalonnage précis pour la mesure du glucose.

Le patch portable mesure environ deux fois la taille d'un timbre-poste et est fixé sur la peau avec du ruban adhésif. Il transmet sans fil les données collectées à un ordinateur ou un appareil mobile pour une surveillance et une analyse en temps réel.

Le capteur démontre une sensibilité et une stabilité remarquables sur une période prolongée, ce qui en fait une plate-forme pratique et peu coûteuse pour l’analyse continue de la sueur dans diverses conditions. Cette innovation recèle un grand potentiel pour la santé des individus et des populations, la médecine personnalisée et la nutrition de précision.

Dans l’ensemble, le patch portable offre une solution efficace et fiable pour la surveillance continue de la glycémie, offrant aux individus un moyen pratique et précis de surveiller leur santé en temps réel.

