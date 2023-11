Un nouveau système de distribution d'eau sur la Station spatiale internationale ouvre la voie à l'exploration lunaire

By

Dans le cadre d'une étape importante vers l'exploration future de la Lune, un nouveau système de distribution d'eau a été installé sur la Station spatiale internationale (ISS). Développé par Leidos, le système vise à relever les défis auxquels les astronautes seront confrontés lors de l'exploration de la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

L'ISS, connue pour ses intérieurs spacieux, offre aux astronautes suffisamment d'espace pour diverses activités. Cependant, les missions Artemis nécessiteront que les astronautes s'adaptent aux espaces plus petits du vaisseau spatial Orion, des véhicules d'atterrissage lunaire et de la station spatiale Gateway prévue en orbite lunaire. En conséquence, tout, depuis les postes de préparation des aliments jusqu’aux équipements d’exercice, devra être réduit.

Le nouveau distributeur d'eau potable, livré à l'ISS le 1er août 2023, fait partie d'une mise à niveau et d'une démonstration de technologie lunaire. Il s'attaque aux principaux défis anticipés lors des missions Artemis, tels que les périodes de stagnation de l'eau plus longues et les objets à durée de vie limitée. Deborah Wells, responsable de division chez Leidos, a souligné cette réussite, soulignant les contributions du système aux futures missions lunaires.

Avec la mise en œuvre du nouveau distributeur, les astronautes de l'ISS ont désormais accès à de l'eau potable à plusieurs endroits, notamment au module russe Zvezda, au nœud américain Unity et au module américain Destiny. Cette capacité étendue est cruciale à mesure que le nombre d’équipages continue de croître à bord de la station spatiale.

Les distributeurs d'eau sont un élément essentiel des missions spatiales depuis des générations, fournissant aux astronautes de l'eau potable, de l'hydratation pour la nourriture sèche et un soutien aux expériences scientifiques. Leidos estime qu'il a fallu environ quatre heures aux membres de l'équipage pour configurer le système dans le module Destiny. Le processus impliquait diverses étapes, telles que le retrait de l'unité du stockage, le raccordement des câbles et des tuyaux, ainsi que la réalisation de contrôles et de vérifications.

Ce nouveau distributeur d'eau introduit de nombreuses améliorations par rapport aux générations précédentes. Le système dispose d'un chauffage plus optimisé, réduisant la consommation d'énergie pour le chauffage de l'eau. Il peut également envoyer des données télémétriques à Mission Control, permettant au personnel au sol d'effectuer des réglages à distance, minimisant ainsi le temps de maintenance des astronautes dans l'espace. Ces avancées s’avéreront inestimables lors des missions lunaires, où la puissance et le temps sont des ressources limitées.

De plus, le système est équipé pour traiter l’eau en éliminant les microbes grâce à un traitement biocide et à une désinfection aux rayons ultraviolets. Cette capacité est cruciale car le distributeur est connecté au système de recyclage d'urine de la NASA. Le système de contrôle environnemental et de survie de l'agence à bord de l'ISS s'appuie sur un processeur d'urine pour récupérer l'eau potable de l'urine avec un taux de récupération d'eau remarquable de 98 %.

Cette technologie innovante de recyclage de l’urine sera également bénéfique pour l’exploration de l’espace lointain, où le transport de l’eau depuis la Terre n’est pas pratique. Il représente une étape importante dans l’utilisation durable des ressources et permet aux astronautes de conserver l’eau pendant les missions interplanétaires.

Leidos a apporté des améliorations significatives à l'architecture de plomberie et à la conception du nouveau distributeur. Le système de plomberie rationalisé élimine les « branches mortes », difficiles d’accès et de désinfection, permettant aux biofilms et aux microbes de s’accumuler. En supprimant ces points de stagnation, la nouvelle conception améliore le flux de fluide et minimise les zones de croissance microbienne.

Bien que le distributeur d’eau de l’ISS ne soit pas une réplique exacte de la future version lunaire, il fournit un modèle pour la conception et la fonctionnalité du système. Alors que la NASA prévoit d’ambitieuses missions dans l’espace lointain à la fin des années 2020 et au-delà, la démonstration de cette technologie sur l’ISS sert de validation de ses améliorations potentielles. Il contribuera au développement du matériel nécessaire au support des missions Artemis et de l'architecture plus large de la Lune à Mars de la NASA.

Alors qu'Artemis 1 est déjà terminé et qu'Artemis 2 devrait envoyer des astronautes autour de la Lune fin 2024, l'installation du nouveau distributeur d'eau souligne l'engagement de la NASA à faire progresser l'exploration lunaire. Alors que l'agence se prépare pour Artemis 3 et les missions ultérieures, l'intégration de technologies innovantes comme le distributeur d'eau nous rapproche de l'objectif d'une présence humaine durable et prolongée sur la Lune.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quel est le but du nouveau distributeur d’eau de la Station spatiale internationale ?

R : Le nouveau distributeur d'eau vise à relever les défis auxquels les astronautes seront confrontés lors de l'exploration lunaire dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Il fournit une solution plus compacte et optimisée pour les besoins en eau dans l’espace et sert de démonstration de technologie qui pourrait être utilisée lors de futures missions lunaires.

Q : Comment le nouveau distributeur d'eau profite-t-il aux astronautes sur l'ISS et pendant les missions lunaires ?

R : Le distributeur d'eau offre aux astronautes de l'ISS des emplacements supplémentaires pour accéder à de l'eau potable, répondant ainsi au nombre croissant d'équipages. Il présente également des améliorations telles qu'une consommation d'énergie réduite et une télémétrie à distance, qui seront cruciales pour conserver les ressources lors des missions lunaires, où la puissance et le temps sont limités.

Q : Quel rôle le système de recyclage de l'urine joue-t-il dans le fonctionnement du distributeur d'eau ?

R : Le distributeur d'eau est connecté au système de recyclage d'urine de la NASA, qui récupère l'eau potable de l'urine par distillation sous vide. Cette technologie permet d’économiser considérablement l’eau et élimine le besoin de transporter de grandes quantités d’eau depuis la Terre lors de missions dans l’espace lointain.

Q : Comment le nouveau distributeur d’eau contribue-t-il à l’utilisation durable des ressources dans l’espace ?

R : En traitant l’eau par un traitement biocide et une désinfection aux ultraviolets, le distributeur d’eau garantit aux astronautes une eau potable de haute qualité. Cette capacité, associée au système de recyclage de l'urine, permet une utilisation durable des ressources et réduit la dépendance aux expéditions d'eau depuis la Terre.

Q : Comment le nouveau distributeur d’eau soutiendra-t-il les futures missions dans l’espace lointain ?

R : La démonstration de la technologie du distributeur d'eau sur l'ISS sert de validation pour son utilisation dans les futures missions dans l'espace lointain. Les leçons apprises et les améliorations apportées grâce à cette démonstration contribueront au développement du matériel nécessaire pour prendre en charge les missions Artemis et l'architecture plus large de la Lune à Mars de la NASA.