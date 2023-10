Un nouveau casque de réalité virtuelle pour souris améliore la recherche sur les voies neuronales

Une nouvelle publication préimprimée révèle le développement d'un casque de réalité virtuelle (VR) spécialement conçu pour les souris. Ce dispositif innovant, nommé MouseGoggles, offre une expérience plus immersive par rapport aux configurations traditionnelles et a le potentiel d'aider les chercheurs à mieux comprendre les voies neuronales impliquées dans les comportements complexes.

Actuellement, afin d'observer l'activité cérébrale d'une souris éveillée, les scientifiques remplacent généralement une section de son crâne par une fenêtre en verre et fixent l'animal sous un microscope. En combinant cette technique avec un environnement virtuel, les neuroscientifiques peuvent étudier les réseaux neuronaux associés à la navigation. Cependant, les écrans initialement destinés à un usage humain sont coûteux et possèdent une résolution qui dépasse la capacité de détection des souris.

En réponse à ce défi, les chercheurs ont développé MouseGoggles, un casque VR spécialement conçu pour les souris. Cet appareil ressemble à des casques humains et se compose de deux écrans circulaires, d'objectifs et d'un système informatique enfermés dans une structure imprimée en 3D. Contrairement aux écrans haute définition traditionnels, MouseGoggles utilise des écrans basse définition initialement conçus pour les montres intelligentes, qui projettent la souris dans un environnement virtuel créé à l'aide d'un logiciel de jeu vidéo.

Les expériences menées par l'équipe de recherche ont révélé que les souris portant le casque MouseGoggles présentaient des modèles d'activité neuronale similaires dans le cortex visuel à ceux des configurations traditionnelles. L'activation des cellules de lieu, qui sont des neurones qui répondent à des emplacements spécifiques, a également été détectée dans l'hippocampe de souris naviguant dans l'environnement virtuel. Ces résultats suggèrent que les souris étaient capables de reconnaître des emplacements virtuels lorsqu'elles effectuaient une tâche d'apprentissage spatial.

Le casque MouseGoggles offre une expérience plus engageante aux souris, leur permettant de se comporter plus naturellement pendant les expériences. Cela peut potentiellement réduire le temps de formation et le besoin d’installations à tête fixe, où les souris sont immobilisées. L'appareil est rentable, avec un prix inférieur à 200 $, utilisant des pièces facilement accessibles et un manuel d'instructions en ligne pour l'assemblage.

Les chercheurs derrière MouseGoggles se concentrent désormais sur le développement de versions plus légères et miniaturisées du casque pour accueillir des souris qui marchent librement, sur la base des commentaires de la communauté des neurosciences.

