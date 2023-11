Une nouvelle recherche révèle une solution potentielle pour le blanchiment des coraux

Des chercheurs de l'Institut australien des sciences marines (AIMS) et de l'Université de Melbourne ont découvert une solution prometteuse pour lutter contre le blanchissement des coraux. L'étude, publiée dans Global Change Biology, suggère que les fragments adultes de l'espèce de corail Galaxea fascicularis peuvent mieux résister au blanchiment et se rétablir plus rapidement lorsqu'ils sont traités avec des cellules d'algues dégagées par la chaleur, appelées symbiotes.

Contrairement aux études précédentes qui portaient sur des symbiotes naturellement tolérants à la chaleur, cette recherche a utilisé des symbiotes dont la tolérance à la chaleur avait été artificiellement augmentée sur une décennie grâce à une exposition à des températures élevées en laboratoire. Ces symbiotes dégagés par la chaleur ont ensuite été introduits dans des fragments de corail blanchis chimiquement.

Les résultats ont été remarquables. Les symbiotes ont pu établir une relation symbiotique avec les coraux adultes pendant une durée de deux ans. Cette symbiose a non seulement favorisé une récupération plus rapide après le blanchiment, mais a également amélioré la tolérance à la chaleur des coraux sans nuire à leur croissance.

L'auteur principal, le Dr Wing Yan Chan de l'AIMS et de l'Université de Melbourne, estime que ces symbiotes d'algues dégagés par la chaleur pourraient devenir une ressource précieuse pour la restauration des récifs. Cette approche s’avère prometteuse pour diverses espèces de coraux et stades de vie.

La stabilité à long terme de cette relation symbiotique laisse espérer que les cellules dégagées par la chaleur pourraient profiter aux hôtes coralliens pendant de nombreuses années. Ceci est particulièrement important compte tenu de la menace croissante de vagues de chaleur marines provoquées par le changement climatique, provoquant un blanchissement généralisé et la mort des coraux.

L'auteur principal, le professeur Madeleine van Oppen, souligne les avantages de cette approche, affirmant que les avantages observés dans des études antérieures sur les larves et les juvéniles de coraux s'étendent également aux coraux adultes. Cette technique, connue sous le nom d’« évolution assistée », consiste à accélérer activement les processus évolutifs naturels pour améliorer la tolérance à la chaleur des coraux.

La prochaine étape de cette recherche impliquera des essais contrôlés sur le terrain pour déterminer si les mêmes résultats peuvent être obtenus en dehors du laboratoire, avec plusieurs types de coraux et à plus grande échelle.

Cette étude contribue aux efforts considérables déployés par l'AIMS, ses partenaires et ses collaborateurs pour protéger les coraux des impacts du changement climatique. En plus de réduire les émissions et d’adopter des stratégies efficaces de gestion des récifs coralliens, des interventions telles que les symbiotes dégagés par la chaleur offrent l’espoir de renforcer la tolérance climatique et la résilience des récifs.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le blanchiment des coraux ?

R : Le blanchissement des coraux se produit lorsque les colonies de coraux expulsent les algues symbiotiques vivant dans leurs tissus, entraînant la perte de leurs couleurs éclatantes. Ce processus est souvent provoqué par des facteurs de stress environnementaux, notamment des températures élevées de l’eau.

Q : Pourquoi le blanchissement des coraux est-il préoccupant ?

R : Les récifs coralliens sont des écosystèmes extrêmement importants, fournissant un habitat à d'innombrables espèces marines et soutenant les économies locales grâce au tourisme et à la pêche. Lorsque les coraux subissent un blanchissement généralisé, cela peut entraîner leur mort, ce qui a de graves conséquences sur la santé et la biodiversité de l’ensemble du récif.

Q : Comment l’utilisation de symbiotes issus de la chaleur aide-t-elle les coraux ?

R : Les symbiotes évolués par la chaleur sont capables d'établir une relation symbiotique avec les coraux, améliorant ainsi leur tolérance à la chaleur et favorisant une récupération plus rapide après le blanchissement. Cela pourrait faire gagner un temps précieux aux récifs confrontés à la menace des vagues de chaleur marines provoquées par le changement climatique.

Sources:

