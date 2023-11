Dévoiler la connexion : comprendre les signaux à l'échelle du cerveau avec Facemap

Les scientifiques sont depuis longtemps intrigués par le mouvement constant des souris, depuis leurs moustaches jusqu'à leurs tics du nez. De même, les neurones du cerveau restent actifs même en l’absence de stimuli externes ou d’une tâche spécifique. Ces actions spontanées conduisent à l’activation de neurones dans diverses régions du cerveau, nous donnant un aperçu des activités instantanées de ces animaux. Cependant, la véritable utilisation de ces signaux répandus dans le cerveau reste un mystère.

Heureusement, un outil révolutionnaire appelé Facemap apporte un nouvel éclairage sur la façon dont le cerveau interprète et utilise ces signaux générés par les comportements spontanés. Facemap utilise des réseaux neuronaux profonds pour établir une connexion entre les mouvements des yeux, des moustaches, du nez et de la bouche d'une souris et l'activité neuronale dans le cerveau. En combinant un outil de suivi des points clés et un encodeur de réseau neuronal profond, ce cadre fournit des informations précieuses sur l'activité neuronale.

Une publication récente dans Nature Neuroscience présente Facemap comme cadre de modélisation de l'activité neuronale basée sur le suivi orofacial. Atika Syeda, une étudiante diplômée travaillant sous la direction de Carsen Stringer, PhD, chef de groupe au HHMI Janelia Research Campus, a expliqué que l'objectif est de découvrir et de comprendre les comportements représentés dans différentes régions du cerveau. Comment ces mouvements peuvent-ils être suivis et associés efficacement à des signaux neuronaux ?

Auparavant, l'équipe dirigée par Stringer avait découvert qu'une activité apparemment aléatoire dans différentes zones du cerveau des souris était en fait motivée par des comportements spontanés. Cependant, comprendre comment le cerveau utilise ces informations reste un défi. Une étape cruciale pour répondre à cette question impliquait de comprendre les mouvements qui provoquent cette activité et de comprendre la représentation exacte dans les régions du cerveau.

Pour combler cette lacune dans les connaissances, l’équipe de recherche a méticuleusement analysé 2,400 13 images vidéo de visages de souris et catégorisé des points distincts correspondant à divers mouvements du visage associés à des comportements spontanés. Plus précisément, ils se sont concentrés sur XNUMX points clés représentant des comportements individuels tels que fouetter, toiletter et lécher.

Grâce au développement de modèles basés sur des réseaux neuronaux, l’équipe a réussi à reconnaître ces points clés dans les vidéos de visages de souris. De plus, ils ont établi des corrélations entre ces mouvements du visage et l’activité neuronale à l’aide d’un autre modèle basé sur un réseau neuronal profond. Le résultat? Facemap, qui permet aux chercheurs de constater comment les comportements spontanés d'une souris influencent directement l'activité neuronale dans des régions spécifiques du cerveau.

Facemap offre des améliorations significatives par rapport aux méthodes précédentes, offrant une précision accrue et un suivi plus rapide des mouvements et comportements oro-faciaux chez la souris. Il a notamment été conçu pour suivre les visages de souris et a subi un pré-entraînement approfondi, lui permettant de suivre avec précision une large gamme de mouvements de souris. Comparé aux méthodes antérieures, cet outil puissant peut prédire deux fois plus d’activité neuronale chez la souris.

La meilleure partie? Facemap est accessible à tous les chercheurs, car il est facilement disponible et convivial. Depuis sa sortie l’année dernière, de nombreux scientifiques du monde entier ont déjà téléchargé l’outil et en ont récolté les bénéfices. Facemap simplifie les processus de recherche, permettant aux chercheurs d'obtenir des résultats dans la même journée.

En conclusion, Facemap révolutionne notre compréhension de la relation complexe entre les comportements spontanés et l'activité cérébrale. En exploitant la puissance des réseaux neuronaux profonds et du suivi oro-facial, les chercheurs peuvent approfondir le fonctionnement complexe du cerveau. Cet outil innovant ouvre de nouvelles voies pour explorer la représentation neuronale des comportements et ouvre la voie à de nouvelles découvertes en neurosciences.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que Facemap ?

Facemap est un outil qui utilise des réseaux neuronaux profonds pour relier les mouvements des yeux, des moustaches, du nez et de la bouche d'une souris à l'activité neuronale du cerveau. Il donne un aperçu de la manière dont les comportements spontanés génèrent des signaux neuronaux dans diverses régions du cerveau.

Q : Comment fonctionne Facemap ?

Facemap se compose d'un tracker de points clés et d'un encodeur de réseau neuronal profond. Il analyse les images vidéo des visages de souris pour identifier les points clés du visage représentant différents comportements. Ces points clés sont ensuite corrélés à l’activité neuronale, permettant aux chercheurs de comprendre le lien entre les mouvements spontanés et les signaux à l’échelle du cerveau.

Q : Quels sont les principaux avantages de Facemap ?

Facemap offre une précision et une rapidité améliorées dans le suivi des mouvements et des comportements oro-faciaux chez les souris par rapport aux méthodes précédentes. Il prédit deux fois plus d’activité neuronale et est spécialement conçu pour suivre les visages de souris, ce qui en fait un outil précieux pour les chercheurs dans le domaine des neurosciences.

Q : Dans quelle mesure Facemap est-il accessible ?

Facemap est disponible gratuitement et facile à utiliser. Les chercheurs du monde entier peuvent télécharger l’outil et obtenir les résultats le même jour. Son accessibilité et sa convivialité simplifient le processus de recherche et facilitent des investigations plus approfondies sur l'activité cérébrale associée aux comportements spontanés.