Une thérapie prometteuse pour atténuer la perte osseuse dans l’espace et sur Terre

Des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ont développé une thérapie prometteuse pour réduire la perte osseuse due aux voyages spatiaux de longue durée ainsi que la dégénérescence musculo-squelettique sur Terre. La microgravité, vécue par les astronautes dans l’espace, entraîne une perte osseuse 12 fois plus importante que sur Terre, ce qui constitue une menace pour la santé du squelette. L'équipe de l'UCLA a vérifié si l'administration systémique de la molécule 1 de type NELL (NELL-1) pourrait aider à atténuer cette perte osseuse.

NELL-1 est une protéine essentielle au développement osseux et au maintien de la densité. Les chercheurs ont amélioré le potentiel thérapeutique du NELL-1 en prolongeant sa demi-vie et en créant une molécule « intelligente » qui cible spécifiquement les tissus osseux sans provoquer d’effets indésirables. Les résultats, publiés dans la revue « npj Microgravity », ont montré que la nouvelle molécule, connue sous le nom de BP-NELL-PEG, démontrait une spécificité supérieure pour le tissu osseux sans provoquer d'effets indésirables observables.

Selon Chia Soo de l'UCLA, ces découvertes sont extrêmement prometteuses pour l'avenir de l'exploration spatiale, ainsi que pour lutter contre la perte osseuse et la détérioration musculo-squelettique sur Terre. Kang Ting de l'Institut Forsyth a ajouté que le BP-NELL-PEG pourrait être un outil prometteur lorsque l'entraînement en résistance conventionnel n'est pas réalisable en raison de blessures ou d'autres facteurs.

Pour tester la thérapie dans des conditions spatiales réelles, les chercheurs ont mené une étude sur des souris. La moitié des souris ont passé neuf semaines en microgravité pour simuler un voyage spatial de longue durée. L’autre moitié a été ramenée sur Terre après 4.5 semaines. Les deux groupes ont été traités soit avec BP-NELL-PEG, soit avec une substance témoin. Les résultats ont montré que les souris traitées avec BP-NELL-PEG présentaient une augmentation significative de la formation osseuse. De plus, aucun effet néfaste apparent sur la santé n’a été observé chez les souris traitées dans l’espace et sur Terre.

Cette thérapie présente non seulement un potentiel pour les futures missions spatiales, mais offre également un traitement potentiel pour les patients souffrant d'ostéoporose extrême et d'autres affections osseuses sur Terre. D'autres études humaines sont nécessaires pour confirmer ces résultats et explorer pleinement les avantages thérapeutiques du BP-NELL-PEG.

