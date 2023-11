La prochaine frontière de l'astronomie : cartographier les conséquences du Big Bang

Les astronomes repoussent constamment les limites de nos connaissances sur l’Univers. Avec des observatoires comme le télescope spatial James Webb (JWST) qui scrutent les premiers stades du cosmos, les scientifiques se tournent désormais vers la prochaine frontière de l'astronomie et de la cosmologie : l'étude des ondes gravitationnelles primordiales.

Initialement prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein, les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans l'espace-temps provoquées par la fusion d'objets célestes massifs. Mais en plus de ces ondes, les scientifiques pensent qu’il existe des ondes gravitationnelles primordiales provenant du Big Bang, qui pourraient encore être observables aujourd’hui sous forme de faibles vibrations dans le fond cosmique.

Pour rechercher ces vagues insaisissables, la National Science Foundation (NSF) a accordé 3.7 millions de dollars à l'Université de Chicago comme premier versement d'une subvention plus importante de 21.4 millions de dollars. Ce financement soutiendra le développement de télescopes de nouvelle génération qui cartographieront le fond cosmique micro-ondes (CMB) et les ondes gravitationnelles générées immédiatement après le Big Bang.

En collaboration avec le Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), les chercheurs du projet CMB-S4 de l'Université de Chicago prévoient de construire des télescopes et des infrastructures en Antarctique et au Chili. Ces télescopes scruteront le ciel à la recherche des ondes gravitationnelles primordiales.

Le projet CMB-S4 implique 450 scientifiques issus de plus de 100 institutions réparties dans 20 pays. Le coût estimé du projet est d'environ 800 millions de dollars, avec un financement conjoint de la NSF et du Département américain de l'énergie (DoE). L'Université de Chicago dirigera la partie NSF, tandis que la partie DoE sera dirigée par le Lawrence Berkeley National Laboratory. Le projet vise à être opérationnel au début des années 2030.

En cartographiant le CMB avec des détails sans précédent et en recherchant les ondes gravitationnelles primordiales, ces télescopes ont le potentiel de révolutionner notre compréhension de l'Univers. Ils pourraient faire la lumière sur l’Univers sombre, valider les modèles cosmologiques actuels et fournir un aperçu des échelles extrêmes de la physique qui ne peuvent pas être étudiées par des expériences de physique des particules sur Terre.

Les télescopes CMB-S4 seront équipés de détecteurs très sensibles, avec près de 500,000 XNUMX détecteurs supraconducteurs prévus pour l'expérience. Cela permettra des mesures précises du signal d’onde gravitationnelle primordiale et réduira le bruit de fond et les interférences.

Alors que notre compréhension de la naissance de l’Univers continue de s’approfondir, ces télescopes marquent une étape importante vers la révélation des mystères du cosmos et la découverte de la preuve irréfutable de l’inflation, la théorie qui explique l’expansion soudaine de l’espace après le Big Bang. . Ils ont également le potentiel de combler le fossé entre la gravité et la mécanique quantique et de faire la lumière sur la nature de la matière noire et de l’énergie noire.

FAQ:

Q : Que sont les ondes gravitationnelles primordiales ?

R : Les ondes gravitationnelles primordiales sont des ondulations dans l’espace-temps qui proviennent du Big Bang et peuvent encore être observées aujourd’hui sous forme de vibrations dans le fond cosmique.

Q : Comment les télescopes CMB-S4 rechercheront-ils ces ondes ?

R : Les télescopes CMB-S4 cartographieront le fond cosmique micro-ondes (CMB) avec des détails incroyables et rechercheront la faible signature laissée par l'interaction des ondes gravitationnelles primordiales avec le CMB.

Q : Quelles autres avancées scientifiques peut-on attendre de ces télescopes ?

R : En plus d'étudier les ondes gravitationnelles primordiales, les télescopes fourniront des informations sur l'évolution et la distribution de la matière, aideront à rechercher l'Univers sombre et valideront les modèles cosmologiques actuels.

Q : Quand le projet CMB-S4 sera-t-il opérationnel ?

R : Le projet devrait être opérationnel au début des années 2030.

Q : Comment les télescopes CMB-S4 surmonteront-ils le bruit de fond et les interférences locales ?

R : Les télescopes seront équipés d'un nombre sans précédent de détecteurs supraconducteurs, permettant des mesures précises du niveau du signal et une réduction du bruit.