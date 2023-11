Nouvelle frontière en astronomie : explorer les ondes gravitationnelles primordiales

Les astronomes repoussent les limites de notre compréhension de l’univers en explorant les confins de l’espace et du temps. Grâce à des observatoires comme le télescope spatial James Webb (JWST), les scientifiques peuvent désormais visualiser les premières étoiles et galaxies qui se sont formées au cours de « l’âge des ténèbres cosmiques ». Jusqu’à récemment, cette époque était inaccessible en raison de nuages ​​d’hydrogène neutre qui obscurcissaient la vue.

Mais aujourd’hui, les chercheurs dévoilent les secrets des « ondes gravitationnelles primordiales » générées par le Big Bang lui-même. La National Science Foundation (NSF) a accordé 3.7 millions de dollars à l'Université de Chicago, premier versement d'une subvention de 21.4 millions de dollars. Ce financement soutiendra le développement de télescopes de nouvelle génération qui cartographieront le fond diffus cosmologique (CMB) et les ondes gravitationnelles créées immédiatement après la naissance de l’univers.

Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans l’espace-temps provoquées par la fusion d’objets massifs, tels que des trous noirs et des étoiles à neutrons. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, il existe également des ondes gravitationnelles formées lors du Big Bang qui pourraient encore être détectées aujourd'hui sous forme de vibrations en arrière-plan. L'Université de Chicago, en collaboration avec le Laboratoire national Lawrence Berkeley, vise à construire des télescopes et des infrastructures en Antarctique et au Chili pour rechercher ces ondes.

Ce projet ambitieux implique 450 scientifiques de plus de 100 institutions réparties dans 20 pays. Le coût total est estimé à environ 800 millions de dollars, avec un financement fourni conjointement par la NSF et le ministère américain de l'Énergie. Les télescopes devraient être opérationnels d'ici le début des années 2030 et rechercheront non seulement les ondes gravitationnelles primordiales, mais fourniront également des cartes détaillées du CMB, mettant en lumière l'évolution et la nature de notre univers.

FAQ:

Q : Que sont les ondes gravitationnelles primordiales ?

R : Les ondes gravitationnelles primordiales sont des ondulations dans l’espace-temps qui ont été créées lors du Big Bang et qui peuvent encore être visibles aujourd’hui.

Q : Comment les télescopes rechercheront-ils ces ondes ?

R : Les télescopes en cours de développement cartographieront le fond diffus cosmologique (CMB) et rechercheront les signatures subtiles des ondes gravitationnelles primordiales.

Q : Quelles autres découvertes peuvent être faites à l’aide de ces télescopes ?

R : En plus de rechercher les ondes gravitationnelles, ces télescopes fourniront un aperçu de l’évolution de l’univers, de la répartition de la matière et pourraient potentiellement dévoiler les mystères entourant la matière noire et l’énergie noire.

