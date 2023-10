Reconstruire une plaque tectonique perdue : l'histoire du Pont

By

Suzanna van de Lagemaat, doctorante à l'Université d'Utrecht, a dévoilé une découverte révolutionnaire dans le domaine de la tectonique des plaques. Grâce à une combinaison de simulations informatiques et de recherches sur le terrain, elle a reconstruit une plaque tectonique massive et jusqu'alors inconnue qui existait autrefois. Cette plaque perdue, nommée Pontus en l'honneur de la divinité grecque de la mer, mesurait autrefois un quart de la taille de l'océan Pacifique.

La coque externe de la Terre est composée de plusieurs grandes plaques tectoniques qui ont évolué au fil du temps. Certaines de ces plaques, constituées principalement d'une lourde croûte océanique, ont été subductées dans le manteau terrestre, ne laissant comme preuve que des fragments dans les ceintures de montagnes. La région entourant les Philippines, où van de Lagemaat a mené ses recherches, est une jonction tectonique complexe de différents systèmes de plaques.

En reconstituant les mouvements des plaques actuelles dans la région allant du Japon à la Nouvelle-Zélande au cours des 150 derniers millions d'années, van de Lagemaat a identifié une lacune importante suggérant l'existence d'une plaque manquante. Grâce à des travaux de terrain dans des endroits comme Bornéo, l'équipe a découvert des roches qui provenaient à l'origine d'une plaque jusqu'alors inconnue, distinctes des restes de plaques perdues déjà connus.

Les reliques de cette plaque perdue, Pontus, ont été trouvées non seulement dans le nord de Bornéo, mais également à Palawan, dans l'ouest des Philippines, et dans la mer de Chine méridionale. Cela a permis aux chercheurs de reconstituer toute l’étendue de la plaque du Pont, qui représentait au moins un quart de la taille de l’océan Pacifique moderne il y a plus de 150 millions d’années. Alors que le Paléo-Pacifique en expansion se déplaçait vers l’ouest, la plaque du Pont a finalement été subductée sous la plaque eurasienne.

La découverte du Pont comble une lacune cruciale dans notre compréhension de la tectonique des plaques et donne un aperçu de l'histoire géologique complexe de la région. Les recherches menées par van de Lagemaat et son équipe ont été publiées dans la revue Gondwana Research, mettant en lumière l'histoire fascinante du Pont et son rôle dans le façonnage de la surface de la Terre.

Sources:

- Université d'Utrecht

– Recherche Gondwana (2023)