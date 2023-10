Le laboratoire ImageTech de SFU acquiert une nouvelle technologie pour faire progresser la recherche sur le cerveau

Le laboratoire ImageTech de l’Université Simon Fraser (SFU), situé à l’hôpital Surrey Memorial, a récemment acquis une nouvelle technologie qui améliorera considérablement la recherche sur le cerveau et notre compréhension des lésions et des maladies cérébrales. Le laboratoire a installé le TRIUX™ neo de pointe, qui permet aux chercheurs d'accéder à la dernière technologie de magnétoencéphalographie à haute densité (MEG). Il s’agit de la première installation dans l’Ouest canadien à abriter à la fois la technologie d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à champ élevé du corps entier MEG et 3T.

L'ajout du TRIUX™ neo étend les capacités du laboratoire pour effectuer des analyses avancées sur les adultes et les enfants. Le MEG fournit des informations très détaillées sur l'activité cérébrale, permettant aux chercheurs d'étudier une gamme de troubles et de maladies cérébrales, notamment l'épilepsie, l'autisme, la maladie mentale, les lésions cérébrales, les tumeurs et même la maladie d'Alzheimer.

La nouvelle technologie sera particulièrement bénéfique pour les chercheurs de l'Institut des neurosciences et neurotechnologies (INN) de SFU. Le MEG sera utilisé conjointement avec des IRM pour établir des données de base sur la fonction et la structure du cerveau. Ces données aideront les chercheurs à mieux comprendre les facteurs génétiques, liés au mode de vie et environnementaux qui influencent l’apparition, la progression et les symptômes de la démence.

Le TRIUX™ neo propose également des recycleurs d'hélium internes, réduisant les coûts et s'alignant sur les objectifs de développement durable de SFU. Cette technologie élimine le besoin de recharger continuellement l’hélium en le faisant circuler dans un cycle fermé.

Avec la mise en œuvre de la nouvelle technologie MEG, le laboratoire ImageTech de SFU est devenu un centre de recherche clinique de classe mondiale. Les chercheurs disposent désormais d’occasions sans précédent d’observer le cerveau en action et de faire des progrès significatifs dans le traitement des troubles et des maladies cérébrales.

Source : Laboratoire ImageTech de l'Université Simon Fraser, Hôpital Surrey Memorial