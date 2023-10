Une nouvelle méthode de mesure de l'oscillation des particules dévoile les mystères de la physique

Les scientifiques du Grand collisionneur de hadrons du CERN ont développé une méthode innovante pour mesurer l'oscillation des particules appelée taus. Dans une étude publiée dans Physical Review Letters, les chercheurs ont introduit une nouvelle approche qui se concentre sur la mesure du temps pendant lequel les particules se croisent au lieu de mesurer les collisions frontales. Cette technique permet des mesures plus précises du moment magnétique de la particule tau, fournissant ainsi un aperçu des mystères de l'univers.

Les électrons, les muons et les taus subissent tous un mouvement d’oscillation semblable à celui d’une toupie lorsqu’ils sont placés dans un champ magnétique. Cette oscillation, connue sous le nom de moment magnétique d'une particule, peut être utilisée pour mieux comprendre le domaine de la physique quantique. En mesurant la vitesse d'oscillation, les scientifiques ont la possibilité de découvrir de nouvelles particules et de nouveaux phénomènes qui pourraient exister au-delà de la compréhension actuelle de la physique des particules.

La mesure des moments magnétiques des électrons, des muons et des taus est un aspect essentiel de la recherche en physique quantique. Ces mesures donnent un aperçu du nuage fluctuant de particules et d’antiparticules dans le monde quantique. En mesurant avec précision l'oscillation, les physiciens peuvent explorer des indices potentiels de particules non découvertes, mettant ainsi en lumière des questions fondamentales sur la nature de l'univers.

Dans le passé, les mesures de la vitesse d’oscillation se concentraient principalement sur les électrons en raison de leur masse légère. Cependant, les muons et les taus, qui sont plus lourds et à durée de vie plus courte, sont plus prometteurs pour la détection de particules inconnues. Des mesures récentes du moment magnétique du muon au Laboratoire Fermi ont donné des résultats qui s'écartaient des prédictions du modèle standard, indiquant la présence de particules inexpliquées dans le nuage quantique du muon.

Les Taus, étant les particules les plus lourdes de leur famille, offrent une opportunité encore plus grande d'étudier ces effets quantiques. Cependant, leur courte durée de vie pose des problèmes pour des mesures précises. La meilleure mesure du moment magnétique du tau à ce jour a été réalisée en 2004 et n'a pu atteindre qu'une précision de deux décimales. Pour tester davantage les prédictions du modèle standard, les physiciens ont besoin de mesures dix fois plus précises.

Pour surmonter ces limites, les chercheurs se sont tournés vers une nouvelle approche. Au lieu de procéder à des collisions frontales entre noyaux, l’équipe a utilisé des quasi-collisions entre ions plomb. Cette technique de quasi-accident a permis de créer des taus tout en minimisant les conditions bruyantes associées aux collisions frontales. Par conséquent, les chercheurs ont pu atteindre une plus grande précision dans la mesure de l’oscillation de la protéine Tau qu’auparavant.

Cette étude révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour explorer les frontières de la physique des particules. En améliorant la précision des mesures, les physiciens peuvent mieux comprendre les lois fondamentales de la nature et potentiellement découvrir l’existence de particules jusqu’alors inconnues. Les recherches menées au Grand collisionneur de hadrons du CERN représentent une avancée significative dans la quête des mystères de l'univers.

Sources:

– Lettres d’examen physique : [Titre de l’étude]

– CERN : [Informations complémentaires sur l'expérience]