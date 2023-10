Oncologie de précision : une nouvelle méthode permet l'analyse d'échantillons de tumeurs

By

L'oncologie de précision, qui implique un diagnostic et un traitement précis du cancer, gagne en popularité. Cependant, la plupart des méthodes permettant d'examiner les caractéristiques moléculaires d'une tumeur reposent sur des cellules fraîches ou congelées, tandis que les tissus tumoraux retirés chirurgicalement sont généralement trempés dans du formol et incorporés dans de la cire de paraffine. Malheureusement, il est difficile d’analyser les mutations de l’ADN ou les modifications de la régulation génique dans ces échantillons de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE).

Dans une publication récente dans Nature Communications, des scientifiques du Fred Hutchinson Cancer Center ont développé une méthode qui adapte la technique CUT&Tag pour examiner des éléments régulateurs géniques importants dans les FFPE. Cette méthode modifiée, appelée CUTAC, permet aux chercheurs d'obtenir des données de haute qualité et d'identifier les gènes clés impliqués dans les tumeurs.

Pendant la pandémie de COVID-19, le biologiste moléculaire Dr Steven Henikoff a développé CUTAC en travaillant autour des protéines d’empaquetage de l’ADN pour révéler les régions qui jouent un rôle dans la régulation de la transcription. En utilisant cette méthode sur les FFPE de souris, Henikoff et ses collègues ont découvert des modèles de régulation génique jusqu’alors inconnus, notamment l’identification de microARN susceptibles de jouer un rôle dans le cancer.

La capacité d'extraire des informations moléculaires des FFPE pourrait permettre des études rétrospectives reliant la biologie des tumeurs aux résultats pour les patients à l'aide d'échantillons existants et stockés. En plus de son application dans la recherche sur le cancer, la nouvelle méthode pourrait potentiellement permettre d’étudier des processus biologiques au-delà du cancer.

Les FFPE sont largement utilisés dans les services de pathologie pour le stockage et l'analyse à long terme depuis la fin du 19e siècle. Les progrès technologiques de ces dernières années ont permis aux scientifiques d’étudier les séquences génétiques, l’expression des gènes et l’empaquetage de l’ADN. Cependant, ces techniques nécessitent généralement des cellules fraîches ou congelées, ce qui rend inaccessibles les précieuses informations moléculaires stockées dans les FFPE.

La méthode CUT&Tag du Dr Henikoff, qui analyse les profils de chromatine dans l'ADN, a été adaptée pour cartographier les régions de chromatine compactées et les sites de pause pour les enzymes produisant l'ARN dans les FFPE. Ces régions fournissent des informations importantes sur la régulation des gènes et les processus biologiques se produisant dans les tumeurs.

Les scientifiques travaillent avec EpiCypher, Inc., le fournisseur commercial de CUT&Tag, pour commercialiser la méthode modifiée destinée à être utilisée dans les FFPE.

