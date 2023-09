La formation d’un nouveau supercontinent pourrait anéantir les mammifères d’ici 250 millions d’années

Des chercheurs de l'Université de Bristol prédisent que la formation d'un nouveau supercontinent, la Pangée Ultima, dans environ 250 millions d'années pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les humains et les autres mammifères. À l’aide des tout premiers modèles climatiques d’un futur lointain, les scientifiques ont simulé les tendances de la température, du vent, de la pluie et de l’humidité du supercontinent.

Les résultats ont révélé que le climat deviendrait extrêmement chaud, sec et inhabitable pour les mammifères qui ne sont pas adaptés à une exposition prolongée à une chaleur excessive. La formation de la Pangée Ultima entraînerait des éruptions volcaniques plus fréquentes, libérant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et réchauffant davantage la planète. De plus, la luminosité accrue du soleil émettrait davantage d’énergie, exacerbant ainsi l’augmentation de la température.

Alexander Farnsworth, l'auteur principal de l'article, a expliqué que le supercontinent nouvellement formé créerait une triple menace, notamment l'effet de continentalité, un soleil plus chaud et des niveaux accrus de CO2 dans l'atmosphère. Des températures quotidiennes de 40 à 50 degrés Celsius (104 à 122 degrés Fahrenheit) et des niveaux d’humidité élevés rendraient impossible la survie des humains et de nombreuses autres espèces. La chaleur extrême entraînerait également un manque de nourriture et de sources d’eau pour les mammifères.

Bien qu'il existe une certaine incertitude quant à la prévision d'événements aussi lointains, la recherche dresse un tableau très sombre, avec seulement 8 à 16 % des terres du supercontinent potentiellement habitables pour les mammifères. Si les humains continuent à brûler des combustibles fossiles, les niveaux de dioxyde de carbone pourraient doubler beaucoup plus tôt que prévu.

Les auteurs mettent en garde contre toute complaisance face à la crise climatique actuelle, dans la mesure où le changement climatique d’origine humaine provoque déjà des millions de morts dans le monde chaque année. Ils soulignent la nécessité urgente d’atteindre zéro émission nette pour atténuer les effets dévastateurs du changement climatique.

Un rapport majeur soutenu par l'ONU et publié l'année dernière a averti que le changement climatique est en passe de transformer la vie sur Terre, conduisant à l'incapacité de milliards de personnes et d'espèces à s'adapter à moins que le réchauffement climatique ne soit considérablement ralenti. L’urgence de limiter le réchauffement climatique en dessous de 1.5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels est cruciale pour éviter des changements catastrophiques qui pourraient rapidement modifier la vie telle que nous la connaissons.

Source: CNN