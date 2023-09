La formation d’un supercontinent dans 250 millions d’années pourrait rendre la Terre inhabitable pour les mammifères

Des chercheurs de l’Université de Bristol ont utilisé des modèles climatiques pour prédire les conséquences de la formation d’un nouveau « supercontinent » appelé Pangea Ultima dans 250 millions d’années. La fusion des continents entraînerait un environnement extrêmement chaud, sec et inhospitalier, le rendant insoutenable pour les humains et les mammifères. Ces organismes ne sont pas adaptés à une exposition prolongée à une chaleur excessive.

L’étude a pris en compte les tendances de la température, du vent, de la pluie, de l’humidité, du mouvement des plaques tectoniques, de la chimie des océans et des niveaux de dioxyde de carbone pour simuler les conditions du supercontinent. L’équipe a découvert que la formation de la Pangée Ultima entraînerait des éruptions volcaniques plus fréquentes, libérant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et provoquant un réchauffement climatique accru. De plus, le soleil émettrait plus d’énergie, intensifiant ainsi la chaleur.

La combinaison de ces facteurs créerait des températures allant de 40 à 50 degrés Celsius (104 à 122 degrés Fahrenheit) avec des niveaux d'humidité élevés. L’incapacité de réguler la température corporelle par la transpiration conduirait à terme à la disparition des humains et de nombreuses autres espèces. De plus, l’augmentation de la chaleur entraînerait un manque de nourriture et de sources d’eau pour les mammifères. Les chercheurs ont estimé que seulement 8 à 16 % des terres du supercontinent seraient habitables pour les mammifères.

Bien qu’il existe des incertitudes quant aux prévisions à long terme, les perspectives semblent sombres. Le rapport suggère que les niveaux actuels de dioxyde de carbone pourraient doubler, en supposant que les humains cessent immédiatement de brûler des combustibles fossiles. Toutefois, si les émissions se poursuivent, l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone pourrait survenir beaucoup plus tôt. Les auteurs du rapport ont souligné l’importance de lutter contre la crise climatique actuelle et de lutter pour atteindre zéro émission nette afin d’atténuer les effets néfastes du changement climatique.

Il est essentiel d’agir immédiatement car les humains subissent déjà une chaleur extrême qui a un impact négatif sur la santé. Il est crucial de lutter dès maintenant contre la crise climatique pour éviter que la planète ne devienne inhabitable dans un avenir lointain. Autrement, des milliards de personnes et d’autres espèces seront incapables de s’adapter, comme le souligne un rapport soutenu par l’ONU et publié l’année dernière.

Source : Université de Bristol, Nature Geoscience