Une nouvelle formation de supercontinent pourrait mettre en danger les humains et les mammifères dans 250 millions d’années

Des chercheurs de l’Université de Bristol ont utilisé des modèles climatiques sur ordinateur pour prédire la formation d’un nouveau « supercontinent » dans 250 millions d’années, connu sous le nom de Pangea Ultima. Cette fusion des continents devrait conduire à des conditions climatiques extrêmes qui rendraient la planète pratiquement inhabitable pour les humains et les mammifères.

Les chercheurs ont simulé les tendances de la température, du vent, de la pluie et de l’humidité pour Pangea Ultima, en tenant compte de facteurs tels que le mouvement des plaques tectoniques, la chimie des océans et la biologie. Ils ont découvert que la formation du supercontinent entraînerait des éruptions volcaniques plus fréquentes, libérant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et conduisant à un réchauffement climatique. De plus, le soleil deviendrait plus brillant, émettant plus d’énergie et augmentant encore la température de la Terre.

La combinaison de ces facteurs entraînerait des températures généralisées allant de 40 à 50 degrés Celsius, ainsi que des niveaux d'humidité élevés. Les humains et d’autres espèces auraient du mal à survivre dans ces conditions, car ils n’ont pas évolué pour supporter une exposition prolongée à une chaleur excessive. L’augmentation de la chaleur entraînerait également un manque de nourriture et de sources d’eau pour les mammifères.

Bien qu'il existe des incertitudes quant aux prévisions à long terme, les chercheurs estiment que seulement 8 à 16 % des terres de Pangea Ultima seraient habitables pour les mammifères. En outre, les niveaux de dioxyde de carbone pourraient doubler les niveaux actuels si les humains continuent à brûler des combustibles fossiles. Les chercheurs soulignent que ces sombres perspectives devraient rappeler l’urgence de lutter contre la crise climatique actuelle.

Selon un précédent rapport soutenu par l’ONU, si le réchauffement climatique n’est pas considérablement ralenti, des milliards de personnes et d’autres espèces seront confrontées à de graves difficultés d’adaptation au changement climatique. Il est crucial de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de tendre vers zéro émission nette dès que possible pour atténuer l’impact du changement climatique.

Les résultats de la recherche soulignent l’importance de lutter contre la crise climatique actuelle et mettent en évidence les conséquences négatives des émissions humaines de gaz à effet de serre. Si les conditions extrêmes prévues pour 250 millions d’années peuvent paraître lointaines, nous subissons déjà aujourd’hui les effets néfastes du changement climatique. Il est essentiel d’agir immédiatement pour sauvegarder la planète et les générations futures.

