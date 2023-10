Une nouvelle étude révèle une fréquence et une force croissantes des cyclones arctiques

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord, de l’Université d’Alaska Fairbanks, de l’Université A&T d’État de Caroline du Nord et des Sandia National Laboratories ont découvert des preuves irréfutables indiquant que les cyclones dans l’Arctique sont de plus en plus fréquents et plus intenses. L'étude, publiée dans la revue Communications Earth & Environment, a utilisé une vaste collection d'ensembles de données s'étalant sur plusieurs décennies pour analyser et comprendre le comportement des cyclones dans la région.

L’un des facteurs clés à l’origine de la recherche a été le cyclone d’une puissance sans précédent qui a frappé l’Arctique l’année dernière, avec des vitesses de vent atteignant jusqu’à 67 mph. Cet événement extraordinaire a incité les scientifiques à rechercher si de telles tempêtes se multipliaient. En examinant les données climatiques remontant aux années 1950, les chercheurs ont observé une augmentation significative de la taille, de la force et de la fréquence des cyclones arctiques au cours des soixante-dix dernières années. Ces puissantes tempêtes durent plus longtemps et ont un impact considérable sur l'environnement de la région.

L'étude a également identifié une forte corrélation entre la hausse des températures et la formation de cyclones dans l'Arctique. Alors que les températures continuent de grimper dans la région, les chercheurs ont découvert que les gradients de température jouent un rôle crucial dans la détermination de la taille et de la force des cyclones. De plus, les changements dans le courant-jet ont été associés à la fréquence accrue des cyclones arctiques, en particulier pendant la saison hivernale. Le renforcement de l'air polaire dans la troposphère pendant les mois d'été a également contribué à la prolifération des cyclones.

Les implications de cette recherche sont importantes. À mesure que des cyclones de plus grande taille et d’intensité plus grande frappent l’Arctique, leur impact sur la glace marine devient plus prononcé. Avec la fragmentation accrue des glaces de mer, le processus de changement climatique dans la région s’accélère, entraînant de nouvelles répercussions sur le système climatique mondial.

Cette étude jette un nouvel éclairage sur une question complexe et en évolution, soulignant le besoin urgent de recherches et d'actions supplémentaires pour atténuer les effets de ces cyclones arctiques de plus en plus fréquents et intenses. En comprenant les facteurs à l’origine de leur formation et de leur comportement, les scientifiques peuvent mieux prévoir et se préparer aux défis posés par ces puissantes tempêtes à l’avenir.

QFP

Qu'est-ce qu'un cyclone ?

Un cyclone est un système météorologique à grande échelle caractérisé par un centre de basse pression et des vents forts circulant autour de lui. Les cyclones peuvent entraîner des conditions météorologiques extrêmes, notamment de fortes pluies, des vents violents et des ondes de tempête.

Pourquoi les cyclones sont-ils importants dans la région arctique ?

Les cyclones dans la région arctique ont des implications importantes sur le système climatique local et les modèles climatiques mondiaux. Ces tempêtes peuvent contribuer à la rupture de la glace de mer et accélérer le rythme du changement climatique dans l’Arctique.

Quel est l’impact de la hausse des températures sur la formation des cyclones dans l’Arctique ?

La hausse des températures dans l'Arctique est associée à la formation de cyclones. À mesure que la région se réchauffe, les changements dans les gradients de température et les altérations du courant-jet jouent un rôle dans la taille, la force et la fréquence de ces tempêtes.

Comment les résultats de cette étude peuvent-ils éclairer les recherches et actions futures ?

Les enseignements tirés de cette étude soulignent la nécessité de poursuivre la recherche et de prendre des mesures de préparation pour faire face à la fréquence et à l'intensité croissantes des cyclones arctiques. Comprendre les facteurs sous-jacents à l’origine de ces tempêtes est crucial pour élaborer des stratégies visant à atténuer leur impact sur l’environnement et le système climatique.