Les activités humaines poussent la Terre vers les limites planétaires, selon une étude

Les chercheurs ont mis à jour la théorie des limites planétaires, selon laquelle les activités humaines déstabilisent le système opérationnel de la Terre et mettent en danger son habitabilité. Publiée dans Science Advances, l'étude établit des seuils clairs pour chacune des neuf limites planétaires, y compris les nouvelles entités (pollution), la charge d'aérosols atmosphériques et la biosphère. Six des neuf frontières ont déjà été franchies, ce qui indique qu’il est urgent d’agir.

Selon le cadre des limites planétaires, le système de survie sur Terre se compose de neuf éléments, chacun ayant une limite ou une frontière. À mesure que ces limites sont dépassées, l’espace opérationnel sûr de la planète est mis en danger. Les limites incluent le changement climatique, l’intégrité de la biosphère, l’appauvrissement de la couche d’ozone, l’acidification des océans, les flux biogéochimiques, le changement du système terrestre, le changement de l’eau douce, la charge d’aérosols atmosphériques et de nouvelles entités. Le cadre vise à maintenir l’équilibre et à soutenir la vie telle que nous la connaissons.

Les versions antérieures de la théorie présentaient des lacunes dans les connaissances, notamment en ce qui concerne les seuils pour les nouvelles entités, la charge en aérosols atmosphériques et l'intégrité fonctionnelle de la biosphère. Cependant, le cadre mis à jour quantifie les limites de chaque système. Par exemple, le seuil pour les nouvelles entités est défini par le développement rapide de produits chimiques synthétiques et d’autres polluants d’origine humaine qui dépassent les capacités d’évaluation et de surveillance du gouvernement.

L’étude introduit une nouvelle mesure, l’appropriation humaine de la production primaire nette (HANPP), pour évaluer la partie intégrité fonctionnelle de la frontière de la biosphère. Il mesure l'utilisation de la biomasse par l'humanité et met en évidence l'impact de l'appropriation de l'énergie sur la perte de biodiversité. Le cadre intègre également un nouveau langage de « zones » pour quantifier les transgressions des frontières, en faisant la distinction entre risque croissant et risque élevé.

L’étude met l’accent sur l’interconnexion entre les frontières et leur influence mutuelle. Même si le franchissement de six des neuf frontières ne constitue pas une catastrophe immédiate, cela sert à sonner l’alarme sur les risques encourus. Les efforts couronnés de succès pour lutter contre l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique démontrent que l’humanité peut inverser la tendance. L'étude souligne l'importance de l'action collective et des garanties telles que le Protocole de Montréal.

Le cadre actualisé des limites planétaires présente une mise à jour brutale de l’état alarmant de la planète. Cela confirme que la Terre est passée de l’Holocène à l’Anthropocène en raison de la perte de biodiversité induite par l’homme, du changement climatique et de la pollution. Les résultats de l'étude soulignent le besoin urgent de réduire ces transgressions des frontières et de restaurer l'espace opérationnel sûr de la Terre.

Sources:

– Elizabeth Claire Alberts, « La Terre poussée jusqu’aux limites planétaires », Science Advances (2023)

–Nature (2009)

–Nature (2015)

– « Le Protocole de Montréal continue d’être un document évolutif », Mongabay (2023)