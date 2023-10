Des scientifiques découvrent de nouvelles preuves sur Zealandia, le continent caché

By

Des scientifiques néo-zélandais ont récemment fait une découverte remarquable qui ouvre de nouvelles perspectives sur le continent caché de Zealandia. Cette découverte met en lumière l'histoire tectonique de Zealandia et offre des preuves de l'éclatement du supercontinent Gondwana.

Zealandia, une masse continentale en grande partie submergée couvrant environ cinq millions de kilomètres carrés, suscite un grand intérêt chez les scientifiques. Dans leur récente étude publiée dans la revue scientifique Tectonics, les chercheurs détaillent leurs découvertes concernant le volcanisme et la structure géologique de Zealandia.

L'étude a révélé l'existence d'une région volcanique massive le long du Gondwana, estimée à la taille de la Nouvelle-Zélande elle-même. Cette activité volcanique s'est produite il y a entre 100 et 60 millions d'années lorsque Zealandia s'est détachée du supercontinent. Les signatures magnétiques trouvées dans les échantillons de roches des fonds marins et les études des fonds marins ont été cruciales pour identifier cette région volcanique. Les roches présentaient des caractéristiques similaires à celles trouvées en Nouvelle-Zélande et dans d’autres régions voisines, ce qui constitue une confirmation supplémentaire.

Remarquablement, l’étude a également mis en évidence l’ancienne formation granitique de Zealandia connue sous le nom de batholite médian. Cette « épine dorsale » granitique s’étend sur 4,000 XNUMX kilomètres depuis la Nouvelle-Calédonie. Les chercheurs pensent que l'étude de cette formation granitique offrira des informations cruciales sur l'histoire géologique de Zealandia.

Bien que cette étude représente une étape importante dans la compréhension de Zealandia, il reste encore beaucoup à explorer et à découvrir sur ce continent caché. Les scientifiques impliqués dans la recherche soulignent l'importance de mener des explorations plus approfondies pour découvrir l'histoire complète de Zealandia.

En plus de contribuer à notre connaissance de Zealandia, cette étude améliore également notre compréhension des processus tectoniques et de l'évolution des continents terrestres. Cela s’ajoute au nombre croissant de recherches qui nous aident à reconstituer le puzzle du passé géologique de notre planète.

