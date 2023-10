Des collisions invisibles de supernovae donnent naissance à la genèse des nuages ​​​​de poussière de cirrus et des nuages ​​​​moléculaires interstellaires

By

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire concernant la dynamique de l’hydrogène neutre dans la boucle du pôle nord céleste (NCP). Dans une étude publiée dans The Astrophysical Journal, des chercheurs ont découvert qu'une collision entre deux coquilles de supernova a créé les conditions nécessaires à la formation de nuages ​​​​de poussière de cirrus. Ces nuages ​​sont des précurseurs essentiels à la naissance des étoiles, des planètes et des nuages ​​​​moléculaires interstellaires, qui sont des éléments fondamentaux des éléments constitutifs de la vie.

L’étude a été dirigée par le Dr Joan Schmelz, astronome émérite à l’Association universitaire de recherche spatiale. La recherche s'est concentrée sur les explosions de supernova associées au compagnon invisible des systèmes d'étoiles binaires étudiés par le vaisseau spatial Gaia. Les données recueillies par le télescope Effelsberg en Allemagne ont révélé plusieurs signatures d'une coque en expansion, qui comprend l'arche de basse latitude et vitesse intermédiaire (LLIV) du côté approchant et la boucle NCP.

Selon le Dr Schmelz, « les supernovas aussi anciennes n'ont pas retenu beaucoup d'attention puisque la plupart des émissions intéressantes ont disparu. Mais nous trouvons de plus en plus de preuves qu’ils pourraient être responsables d’une partie de la structure et de la dynamique intéressantes des nuages ​​d’hydrogène interstellaires.

À mesure que les restes de la supernova vieillissent, les rayons X, le rayonnement synchrotron et la lumière optique commencent à disparaître, mais la coquille continue de se développer selon son propre élan. Cette phase d'expansion s'étend sur des centaines de milliers d'années et peut être mieux observée grâce à l'émission radio d'atomes d'hydrogène neutres étudiés par le télescope Effelsberg.

L’étude suggère que l’hydrogène du côté fuyant de la coque interagit avec le gaz s’approchant du côté proche d’une deuxième coque, conduisant à la formation de la boucle NCP à leur intersection. Les distances jusqu'à l'arche LLIV et la boucle NCP, respectivement d'environ 550 et 700 années-lumière, ont été déterminées à l'aide des étoiles primaires de chaque système binaire.

Gerrit Verschuur, co-auteur de l'article et radioastronome, souligne l'importance de ce travail en déclarant : « La distance est l'une des mesures les plus difficiles en astronomie… pour la première fois, nous savons où elles se trouvent et comment elles sont arrivées. être."

Connaître les distances de ces nuages ​​radio est crucial pour comparer les observations avec les modèles et calculer les paramètres fondamentaux des nuages ​​d'hydrogène. Ces paramètres incluent la masse, l’âge, l’énergie et la quantité de mouvement, qui sont essentiels pour vérifier les prédictions théoriques et faire progresser notre connaissance de l’espace interstellaire.

Les résultats de cette étude confirment que l’arche LLIV et la boucle NCP font partie de coquilles en expansion qui correspondent aux prédictions des modèles de supernovae vieillissants. Comprendre la genèse des nuages ​​de poussière de cirrus et des nuages ​​​​moléculaires interstellaires constitue une étape importante dans la découverte des mystères du cosmos.

Sources:

– Association universitaire de recherche spatiale