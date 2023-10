Une étude montre que la supplémentation en créatine peut bénéficier du syndrome de fatigue post-COVID-19

Un nouvel essai clinique publié dans la revue Food Science & Nutrition suggère qu’une supplémentation alimentaire en créatine pourrait avoir des avantages potentiels pour les personnes souffrant du syndrome de fatigue post-COVID-19, communément appelé COVID long. L’essai a porté sur 12 participants atteints du syndrome de fatigue post-COVID-19 qui ont été répartis au hasard soit dans un groupe placebo, soit dans un groupe recevant 4 grammes de monohydrate de créatine par jour pendant six mois.

La créatine est un composé naturel présent dans les cellules musculaires et est connue pour son rôle dans la production d'énergie cellulaire lors de courtes périodes d'activité physique intense. Il est souvent utilisé comme complément pour améliorer les performances sportives et favoriser la croissance musculaire. Cependant, cette étude a exploré ses avantages potentiels pour les personnes atteintes du syndrome de fatigue post-COVID-19.

Les résultats de l’essai ont montré qu’une supplémentation en créatine entraînait une augmentation significative des niveaux de créatine dans les muscles des jambes et dans le cerveau. De plus, après trois mois de supplémentation, les participants ont signalé une réduction significative de la fatigue générale. Au suivi de six mois, ils ont également constaté une amélioration des symptômes tels que la perte du goût, des difficultés respiratoires, des courbatures, des maux de tête et des difficultés de concentration.

Les résultats de cette étude suggèrent que la supplémentation en créatine pourrait être une intervention efficace pour gérer le syndrome de fatigue post-COVID-19. Cependant, les chercheurs soulignent la nécessité d’études supplémentaires pour confirmer ces résultats dans différentes populations post-COVID-19.

Dans l’ensemble, cette recherche fournit de nouvelles informations sur les avantages potentiels de la créatine pour les personnes aux prises avec une longue COVID. Une supplémentation en créatine peut soulager la fatigue et améliorer divers symptômes associés au syndrome de fatigue post-COVID-19.

