L'échange génétique entre Homo sapiens et Néandertalien révélé

Une étude récente analysant les génomes européens et asiatiques des 40,000 XNUMX dernières années a permis de mieux comprendre les échanges génétiques entre Homo sapiens et nos plus proches parents, Homo neanderthalensis. La recherche révèle que les Néandertaliens n’ont pas été complètement anéantis par notre espèce, mais ont plutôt connu des croisements au fil du temps, conduisant finalement à leur assimilation génétique.

Cette étude, publiée dans Science Advances, a examiné 4,464 10,000 génomes eurasiens, anciens et modernes, pour comprendre leurs relations en fonction de leurs origines géographiques et de leur âge. Les résultats ont montré que les premiers agriculteurs, originaires d'Anatolie et du Levant, avec moins d'ascendance néandertalienne, ont dilué la proportion d'ADN néandertalien dans les populations européennes il y a environ XNUMX XNUMX ans. Cela explique pourquoi les populations d’Asie de l’Est ont une proportion plus élevée d’ascendance néandertalienne que les populations d’Europe occidentale.

L’équipe de recherche a mené des simulations informatiques qui ont indiqué que les populations migrant et s’hybridant avec différents groupes conduiraient à ce que les générations suivantes aient un pourcentage d’ADN local proportionnel à la distance d’où venait la population migrante. Cela suggère qu’à mesure que les Homo sapiens s’éloignaient de l’Afrique, ils accumulaient davantage d’ADN néandertalien dans leur génome.

L'étude a également révélé que la deuxième expansion de l'aire de répartition des premiers agriculteurs d'Anatolie-Levant, qui ont remplacé les chasseurs-cueilleurs en Europe, a joué un rôle important dans l'explication de la répartition actuelle de l'ascendance néandertalienne. L’équipe a examiné des génomes datant de 40,000 XNUMX ans et moins de la ressource Allen Ancient DNA de la Harvard Medical School, qui ont montré comment l’ADN de Néandertal s’est dilué dans les génomes humains après la disparition des Néandertaliens des archives fossiles.

Bien que le niveau global d’ascendance néandertalienne soit d’environ 2 %, les niveaux varient selon les différentes régions. Il a été constaté que l’Asie de l’Est a un niveau d’ascendance néandertalienne de 8 à 24 % supérieur à celui de l’Europe occidentale. Ces différences dans l’ascendance néandertalienne peuvent être distinguées par l’accumulation de paléogénomes.

Cette étude fournit des informations précieuses sur l’histoire des échanges génétiques entre Homo sapiens et Néandertaliens. Des analyses plus approfondies et des découvertes paléoanthropologiques contribueront à une compréhension plus complète de notre diversité génétique moderne et des interactions entre notre espèce et nos plus proches parents.

