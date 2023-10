Des scientifiques découvrent un nouveau scénario concernant l'abondance de métaux précieux dans le manteau terrestre

Les scientifiques ont découvert un nouveau scénario géophysiquement viable expliquant l'abondance de certains métaux précieux, comme l'or et le platine, dans le manteau terrestre. Dans le passé, des simulations ont montré que la plupart des métaux, y compris les éléments hautement « sidérophiles » (HSE) ayant une forte affinité pour le fer, s'écoulaient rapidement dans le noyau terrestre. Cependant, les nouvelles simulations ont pris en compte le mélange des matériaux du manteau provoqué par l’impact, ce qui aurait pu empêcher les métaux de couler complètement.

Les chercheurs ont modélisé le mélange d’un planétésimal impactant avec les matériaux du manteau en trois phases : minéraux silicatés solides, magma silicaté fondu et métal liquide. Ils ont découvert qu'une zone partiellement fondue sous un océan de magma localisé généré par un impact aurait pu bloquer la descente des métaux planétésimaux dans le noyau terrestre. Dans ce scénario, les métaux lourds coulent au fond de l’océan magmatique localisé, puis s’infiltrent lentement à travers la région partiellement fondue située en dessous. Au fur et à mesure que le manteau se solidifie, les métaux sont piégés et retenus dans le manteau.

De plus, la convection du manteau joue un rôle dans la redistribution de ces métaux sur de longues périodes géologiques. La convection du manteau fait référence à la montée des matériaux chauds du manteau et à la descente des matériaux plus froids. Ce processus permet le mélange et la redistribution des matériaux du manteau, y compris les HSE accumulés lors de grandes collisions survenues il y a des milliards d'années.

Comprendre comment les métaux précieux sont retenus dans le manteau terrestre est une question scientifique de longue date. Cette nouvelle recherche fournit des informations précieuses sur les processus qui ont conduit à l’abondance de ces métaux dans le manteau, mettant ainsi en lumière l’histoire géologique de la Terre.

Source : service d'information ANI