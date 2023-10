Des scientifiques découvrent comment la Terre a retenu les métaux précieux dans son manteau

By

Les scientifiques ont découvert de nouvelles informations sur la manière dont les métaux précieux tels que l'or et le platine étaient retenus dans le manteau terrestre, malgré des théories antérieures suggérant que ces métaux auraient sombré jusqu'au noyau. L'étude, publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences, a utilisé des simulations pour explorer le mélange des matériaux du manteau induit par l'impact.

Il y a environ 4.5 milliards d’années, la Terre a subi un impact significatif d’une planète de la taille de Mars, entraînant le rejet de matériaux dans un disque en orbite à partir duquel la Lune s’est formée. Suite à cette période, dite « d’accrétion tardive », de grands planétésimaux sont entrés en collision avec la Terre, livrant des métaux ayant une forte affinité pour le fer, appelés éléments hautement « sidérophiles », qui ont été absorbés par la jeune Terre.

Des simulations précédentes avaient suggéré que la plupart de ces métaux, y compris les éléments hautement sidérophiles (HSE), se seraient drainés vers le cœur de la Terre. Cependant, la nouvelle étude révèle un scénario viable expliquant l’abondance de ces métaux précieux dans le manteau.

Les simulations ont pris en compte l’impact d’un planétésimal sur Terre, créant un océan de magma localisé dans lequel les métaux lourds coulent au fond. Lorsque les métaux atteignent la région partiellement fondue en dessous, ils s'infiltrent à travers la masse fondue puis coulent lentement vers le fond du manteau. Au cours de ce processus, le manteau fondu se solidifie, emprisonnant efficacement les métaux.

L’étude met également en évidence le rôle de la convection mantellique dans la redistribution des matériaux du manteau sur de longues périodes. La convection du manteau fait référence à la montée du matériau chaud du manteau et à la descente du matériau plus froid, ce qui conduit au mélange et à la redistribution des matériaux du manteau, y compris les éléments hautement sidérophiles.

Ces recherches permettent de mieux comprendre comment la Terre a conservé ses métaux précieux, en mettant en lumière la composition du manteau et les processus qui ont façonné notre planète au fil des milliards d'années.

Sources:

– Actes de l’article de la National Academy of Sciences (PNAS)