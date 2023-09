L'affaiblissement du Gulf Stream confirmé par une nouvelle étude

Une nouvelle étude confirme définitivement que le Gulf Stream, courant océanique majeur au large de la côte est des États-Unis et partie intégrante de la circulation de l'océan Atlantique Nord, s'est affaibli de 4 % au cours des quatre dernières décennies. L’étude, intitulée « Affaiblissement robuste du Gulf Stream au cours des quatre dernières décennies observé dans le détroit de Floride » et publiée dans Geophysical Research Letters, fournit la première preuve concluante de ce changement significatif du courant océanique.

Le Gulf Stream joue un rôle crucial dans les régimes météorologiques et climatiques et un affaiblissement pourrait avoir des conséquences importantes. Cela affecte les conditions météorologiques, climatiques et côtières régionales, notamment la température de l’air et les précipitations à la surface de l’Europe, le niveau de la mer côtière le long du sud-est des États-Unis et l’activité des ouragans dans l’Atlantique Nord. Comprendre ces changements est important pour interpréter les changements observés et prédire les tendances futures des événements extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et les tempêtes.

Bien que l’étude ne détermine pas la cause de l’affaiblissement du Gulf Stream, les recherches futures viseront à identifier les facteurs sous-jacents. Les auteurs suggèrent que le changement climatique ou les variations naturelles pourraient en être des causes potentielles. Les modèles climatiques ont indiqué des tendances d’affaiblissement similaires, mais des preuves observationnelles supplémentaires sont nécessaires pour identifier la cause exacte.

Pour mener l'étude, les chercheurs ont utilisé la modélisation bayésienne pour analyser les données provenant de trois sources indépendantes : les câbles sous-marins, l'altimétrie par satellite et les observations in situ. En combinant ces ensembles de données, les chercheurs ont pu fournir des preuves claires d'un changement à long terme dans le transport du Gulf Stream. L’étude souligne l’importance de prendre en compte plusieurs sources de données indépendantes, de la même manière que plusieurs témoins sont présentés dans une salle d’audience, pour dresser un tableau cohérent de la tendance à l’affaiblissement.

Cette étude souligne la nécessité d'une surveillance et de recherches continues sur le Gulf Stream afin de mieux comprendre son comportement et ses impacts potentiels sur les régimes climatiques et météorologiques.

