La découverte des horloges épigénétiques chez les plantes fournit de nouvelles informations sur l'évolution

L’épigénétique, l’étude de la manière dont les facteurs environnementaux et les expériences de vie peuvent influencer l’expression des gènes sans altérer la séquence d’ADN, est connue depuis longtemps pour jouer un rôle chez les humains et d’autres mammifères. Aujourd’hui, une étude révolutionnaire publiée dans la revue Science a révélé que les horloges épigénétiques existent non seulement dans les plantes, mais qu’elles mesurent également avec précision le temps sur plusieurs générations.

Les horloges épigénétiques sont des modèles mathématiques qui évaluent le niveau de méthylation de l’ADN, une modification chimique qui affecte l’activité des gènes, à des sites spécifiques du génome. Ces horloges ont été largement utilisées comme biomarqueurs du vieillissement et de la santé chez les humains et d’autres animaux. Cependant, leur présence et leur utilité dans les plantes étaient jusqu’à présent largement inconnues.

La recherche, menée par une équipe internationale de scientifiques, démontre que les horloges épigénétiques des plantes peuvent mesurer le temps avec une précision remarquable, de plusieurs décennies à plusieurs siècles. Ce niveau de précision dépasse celui des horloges traditionnelles basées sur les mutations de l’ADN. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur des questions microévolutives qui se sont révélées difficiles à résoudre, telles que le calendrier d'introduction des espèces envahissantes et l'impact des activités humaines depuis l'ère de l'industrialisation moderne.

Pour découvrir les horloges épigénétiques des plantes, les chercheurs ont examiné un peuplier vieux de 300 ans. Ils ont analysé les modèles de méthylation de l'ADN dans différentes branches de l'arbre et ont trouvé une corrélation avec l'âge des branches déterminé en comptant les cernes de l'arbre. L’équipe a même pu estimer l’âge d’une branche qui ne pouvait être déterminée en utilisant uniquement les données de méthylation de l’ADN.

Les chercheurs ont ensuite testé l’applicabilité des horloges épigénétiques à d’autres espèces végétales présentant divers modes de reproduction. Ils se sont concentrés sur Arabidopsis thaliana, une plante autofertile, et sur Zostera marina, un herbier clonal. En collectant des échantillons de populations naturelles de ces espèces et en mesurant les niveaux de méthylation de l’ADN, ils ont découvert que les horloges épigénétiques estimaient avec précision les temps de divergence dans les arbres phylogénétiques ou évolutifs intra-espèces.

L'étude a également révélé que les horloges épigénétiques pourraient être utilisées pour estimer l'heure d'un pedigree à l'aide de populations d'évolution expérimentales. Cela comprenait des plantes d'A. thaliana exposées à différents environnements ou provenant d'origines géographiques distinctes. Les chercheurs ont identifié des épimutations de type horloge, qui sont des changements de méthylation de l'ADN qui se produisent indépendamment des mutations de l'ADN, pour valider leurs résultats.

La découverte d’horloges épigénétiques chez les plantes a des implications significatives pour la compréhension de l’évolution et de l’écologie des plantes. Ces horloges fournissent un nouvel outil pour dater les événements évolutifs, tels que la spéciation, l’hybridation, la colonisation et l’adaptation, qui sont difficiles à déterminer sur la seule base des mutations de l’ADN. De plus, les changements épigénétiques peuvent avoir un impact sur l’expression des gènes et la variation phénotypique, influençant des caractères tels que le taux de croissance, la tolérance au stress, la période de floraison et la résistance aux maladies. Ces changements peuvent être hérités d’une génération à l’autre ou transférés horizontalement entre individus, reflétant à la fois l’âge chronologique et le potentiel évolutif.

Cette étude marque une avancée importante dans notre compréhension de la biologie végétale et ouvre de nouvelles voies de recherche en épigénétique. L’intégration d’horloges épigénétiques avec d’autres marqueurs et méthodes moléculaires peut fournir une image plus complète de l’histoire et de la dynamique de l’évolution. Dans l’ensemble, la découverte des horloges épigénétiques chez les plantes offre des informations précieuses sur les processus évolutifs qui façonnent le monde naturel.

