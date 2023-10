Les fossiles de transition manquants au Précambrien : preuves supplémentaires contre l'évolution darwinienne

L’apparition soudaine de divers phylums animaux au cours de l’explosion cambrienne a longtemps posé un défi à l’évolution darwinienne. Selon cette théorie, des nouveautés biologiques complexes auraient dû apparaître progressivement au fil du temps, avec de nombreuses formes intermédiaires. Cependant, aucun fossile de transition n'a été trouvé dans les strates du Précambrien supérieur qui ont précédé l'explosion cambrienne. La période Édiacarienne, qui englobe la fin du Précambrien, contient des macro-fossiles complexes, mais leur relation avec les phyla animaux du Cambrien ultérieur reste controversée.

Charles Darwin lui-même a reconnu cela comme une sérieuse objection à sa théorie, soulignant le manque de documents sur les vastes périodes primordiales précédant la strate cambrienne. L'explication la plus courante de cette absence est le caractère incomplet des archives fossiles, suggérant que les ancêtres animaux devaient avoir existé mais n'étaient pas faciles à préserver en raison de leur petite taille et de leur corps mou. Cependant, cette hypothèse d'artefact a été réfutée par les découvertes récentes de localités fossiles de l'Édiacarien qui auraient pu permettre la préservation de petits précurseurs animaux au corps mou. Au lieu de cela, ces localités n’ont produit que des algues fossiles et quelques organismes problématiques.

Une étude récente publiée dans Trends in Ecology and Evolution ajoute des preuves supplémentaires contre l’hypothèse des artefacts. Les paléontologues dirigés par Derek Briggs ont comparé les processus de fossilisation et la géologie des strates précambriennes et cambriennes et ont découvert une absence totale d'animaux dans les couches précambriennes propices à la préservation. Ils suggèrent une contrainte maximale douce sur l’antiquité animale il y a 789 millions d’années. Les conditions de type schiste de Burgess, qui ont été proposées comme environnement propice à la préservation précoce des animaux, n'ont pas été associées à des biotes fossiles datant d'il y a 789 millions d'années ou plus.

Les auteurs de l’étude suggèrent qu’une lacune cryogénienne dans des biotes exceptionnellement préservés pourrait expliquer l’apparition ultérieure brutale d’animaux. Cependant, cette interprétation semble négliger des preuves contradictoires, notamment l'absence d'animaux métazoaires ou bilatériens non controversés pendant cette période. Par ailleurs, d’autres études ont placé la contrainte maximale pour les premiers animaux à un âge encore plus jeune, plus proche du début du Cambrien.

Ces résultats remettent en question les hypothèses graduelles de l’évolution darwinienne et contredisent la datation suggérée par les études sur l’horloge moléculaire. Il est important que les biologistes évolutionnistes reconnaissent et traitent les écarts importants entre les données empiriques et les prédictions fondamentales de leur théorie.