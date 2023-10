Présentation du concept d'attractivité inférée : un changement de paradigme dans le choix du partenaire

By

Le professeur Emily DuVal, biologiste à l'Université d'État de Floride, a proposé une idée révolutionnaire appelée « attractivité déduite » qui remet en question la compréhension actuelle de la manière dont les animaux choisissent leurs partenaires. En collaboration avec des chercheurs de trois autres grandes universités, l'étude de DuVal suggère que les femmes apprennent des choix des autres et comparent les qualités des partenaires choisis à celles de ceux négligés, ce qui les amène à préférer certains traits. Ce phénomène, connu sous le nom de copie de choix de partenaire, a été observé chez diverses espèces, dont l'homme.

Les recherches de DuVal innovent en étudiant l'expansion potentielle de cette tendance à juger les hommes en compagnie de femmes comme plus attirants. À l’aide d’un modèle mathématique, l’équipe a effectué des simulations sur plusieurs générations et a trouvé des modèles correspondant aux comportements observés dans la nature. Ce nouveau concept remet en question l’accent traditionnel mis sur les traits masculins dans les théories du choix du partenaire et met l’accent sur la compréhension de la dynamique induite par les préférences féminines.

Le modèle suggère que le choix du partenaire n'est pas uniquement influencé par la génétique, mais également par les influences sociales et les expériences individuelles. Cette idée répond à la question de savoir pourquoi les préférences d’une population peuvent changer au fil du temps et explique l’existence de variations dans les traits masculins, même lorsque les femelles présentent de fortes préférences en matière d’accouplement. Cela donne également un aperçu des raisons pour lesquelles différents animaux peuvent avoir des préférences différentes dans diverses situations.

Cette recherche met en lumière l’interaction complexe entre les traits masculins et les préférences féminines, soulignant que le choix du partenaire est un phénomène dynamique façonné à la fois par des facteurs génétiques et sociaux. DuVal suggère que cette nouvelle compréhension fera la lumière sur la façon dont les animaux choisissent leurs partenaires et comment ces choix façonnent leur évolution.

DuVal espère que ce concept d’attractivité déduite conduira à une réévaluation fondamentale des données existantes et inspirera de nouveaux tests expérimentaux à l’avenir. En tant que présidente élue de l’Animal Behaviour Society, elle estime que ce modèle a le potentiel de révolutionner la biologie évolutionniste et de stimuler de nouvelles recherches stimulantes.

Sources:

– Concept « d’attractivité inférée » proposé par le professeur Emily DuVal, biologiste à la Florida State University

– Étude publiée dans PLOS Biology

– Recherches antérieures sur la copie de choix de partenaire effectuées par DuVal et son équipe