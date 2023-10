Une nouvelle stratégie améliore l’électrolyse sélective du monoxyde de carbone en acétate

Des chercheurs de l’Institut de physique chimique de Dalian (DICP) de l’Académie chinoise des sciences (CAS) ont développé une nouvelle stratégie pour améliorer la sélectivité de l’électrolyse du monoxyde de carbone (CO) en acétate. L’équipe a construit des interfaces métal-organiques pour créer des microenvironnements de réaction favorables, entraînant une augmentation significative de la production d’acétate.

L'électrolyse alcaline du CO2 a le potentiel de produire des produits multicarbones (C2+) comme l'acétate et l'éthylène, mais son efficacité dans l'utilisation du CO2 est encore limitée. L'électrolyse en tandem, qui combine l'électrolyse des oxydes solides ou du CO2 acide avec l'électrolyse du CO et du CO alcalin en étapes séquentielles, a démontré une efficacité carbone plus élevée. Cependant, la génération sélective d’un produit C2+ spécifique reste un défi en électrolyse du CO.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la reconstruction électrochimique in situ de complexes moléculaires de Cu pour construire des interfaces Cu-organiques. Cela leur a permis d’ajuster les microenvironnements réactionnels entourant les sites catalytiquement actifs. Les interfaces Cu-organique ont amélioré l'adsorption du CO, abaissé la barrière énergétique pour le couplage CC et facilité la formation d'acétate.

Les résultats ont été impressionnants, car ils ont atteint un rendement faradique en acétate de 84.2 % et une sélectivité en carbone de 92.1 % à une densité de courant de 500 mA cm-2. La densité de courant partiel maximale de l'acétate a atteint 605 mA cm-2, avec un rendement en acétate de 63.4 %. Ces résultats démontrent le potentiel des interfaces métal-organiques dans l’adaptation des microenvironnements de réaction pour la production hautement sélective de produits C2+ spécifiques par électrolyse du CO.

La recherche ouvre de nouvelles possibilités pour l’utilisation du CO2 et la production de produits chimiques précieux grâce à des processus d’électrolyse efficaces. En améliorant la sélectivité et le rendement, cette stratégie contribue au développement de technologies durables et économiquement viables pour l'utilisation du carbone.

Source : Académie chinoise des sciences