SpaceX annonce le nouveau service Starlink Direct to Cell

SpaceX a dévoilé une nouvelle page sur son site Web Starlink, présentant son prochain service cellulaire alimenté par son réseau satellite. La page « Starlink Direct to Cell » promet aux utilisateurs « un accès transparent au texte, à la voix et aux données pour les téléphones LTE à travers le monde ». La société prévoit de déployer des fonctionnalités de texte en 2024, suivies de fonctionnalités de voix et de données en 2025. De plus, la prise en charge de l'Internet des objets (IoT) pourrait également être disponible d'ici 2025.

Une caractéristique notable du système direct vers cellule est sa compatibilité avec les téléphones LTE existants, ne nécessitant aucun matériel, micrologiciel ou application spéciale. La technologie utilisera un modem eNodeB avancé, agissant comme une tour de téléphonie mobile dans l’espace. Cela permettrait une intégration réseau similaire à celle d’un partenaire d’itinérance standard.

PCMag rapporte que la nouvelle page Web de Starlink s'appuie sur ses projets existants visant à offrir un service aux côtés de l'opérateur américain T-Mobile. Cependant, l'autorisation légale de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis et la coopération avec la Commission de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) seraient nécessaires avant que SpaceX puisse lancer officiellement le service dans les deux pays.

Au Canada, le fournisseur de télécommunications Rogers a déjà annoncé son partenariat avec SpaceX pour fournir un accès aux services d'urgence, dont le 911, dans les zones dépourvues de connectivité traditionnelle. Le déploiement de cette capacité par Rogers est prévu pour 2024, conformément au calendrier indiqué sur le site Web de Starlink.

Avec cette nouvelle initiative, SpaceX vise à concurrencer d'autres fournisseurs de services cellulaires par satellite, tels que Globalstar, qui alimente le SOS d'urgence d'Apple via satellite.

Sources : Starlink, PCMag