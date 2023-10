Le service Starlink Direct to Cell de SpaceX fournira une connectivité cellulaire via satellite

SpaceX a dévoilé une nouvelle page Web faisant la promotion de son prochain service « Starlink Direct to Cell », qui vise à offrir une connectivité cellulaire aux téléphones LTE existants via la technologie satellite. Le service devrait être déployé par étapes, avec l'introduction de services de SMS en 2024, suivis de fonctionnalités de voix et de données en 2025. De plus, le service prendra en charge les appareils Internet des objets (IoT).

Selon le site Web de SpaceX, le service « Direct to Cell » fournira un accès transparent au texte, à la voix et aux données sans nécessiter de modification du matériel, du micrologiciel ou des applications spéciales sur les téléphones LTE existants. Malgré des vitesses potentiellement inférieures de deux à quatre mégabits par seconde par rapport aux réseaux terrestres, le principal avantage du service réside dans sa couverture étendue. T-Mobile, le partenaire américain de SpaceX, a déclaré dans un communiqué de presse que le service sera disponible dans divers endroits de la zone continentale des États-Unis, à Hawaï, dans certaines parties de l'Alaska, à Porto Rico et dans les eaux territoriales, même au-delà de la portée du réseau de T-Mobile. réseau.

L'utilisation de la connectivité par satellite pour les smartphones a pris de l'importance ces dernières années. Par exemple, Apple a introduit une fonction SOS d'urgence sur l'iPhone 14 et les modèles plus récents, leur permettant d'envoyer des messages limités et des informations de localisation par satellite lors de situations d'urgence. De plus, AST SpaceMobile, une société de satellites cellulaires soutenue par AT&T, a récemment franchi le cap en effectuant le premier appel satellite via la 5G à partir d'un smartphone non modifié.

Ces développements en matière de connectivité par satellite offrent des options de communication améliorées et une couverture plus large pour les utilisateurs de smartphones, en particulier dans les zones reculées ou en cas d'urgence. À mesure que SpaceX développe son service Starlink Direct to Cell, il promet de fournir une connectivité mobile étendue à l'avenir.

Définitions:

– LTE : Long-Term Evolution, une norme de communication sans fil de données à haut débit pour les téléphones mobiles et les terminaux de données.

– IoT : Internet des objets, réseau d’objets interconnectés pouvant collecter et échanger des données.

